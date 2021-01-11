Uniqlo показали весенне-летнюю коллекцию Uniqlo U, она появится в продаже в конце января

Бренд анонсировал старт продаж в России коллекции Uniqlo U весна-лето 2021 — 28 января. Она станет десятой по счету, а создана вновь командой парижского проектно-исследовательского центра под руководством креативного директора Кристофа Лемера. Новая коллекция делает ставку на универсальность и практичность одежды, кроме того, впервые в нее вошла детская линейка.
Uniqlo U состоит из минималистичных вещей лаконичных силуэтов: деним, рубашки и туники, платья, футболки из хлопка с использованием технологии AIRism, трикотаж, брюки и юбки. Цветовая палитра включает в себя природные оттенки, а основные ткани — хлопковый поплин, твил, вискоза, летняя шерсть и смесовый хлопок со льном.
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