Uniqlo показали весенне-летнюю коллекцию Uniqlo U, она появится в продаже в конце января

Бренд анонсировал старт продаж в России коллекции Uniqlo U весна-лето 2021 — 28 января. Она станет десятой по счету, а создана вновь командой парижского проектно-исследовательского центра под руководством креативного директора Кристофа Лемера. Новая коллекция делает ставку на универсальность и практичность одежды, кроме того, впервые в нее вошла детская линейка.