В центре Петербурга появился минималистичный (очень) концепт-стор марки ZNWR

Минская дизайнерская марка ZNWR открывает свое пространство в Петербурге. Концепт-стор с интерьером, больше напоминающим музей современного искусства, расположился на Невском проспекте. Его знаковые особенности — лаконичный дизайн и чистые формы.
Вообще каждый магазин бренда отличается своей идеей и воплощением. Концепция магазина в Петербурге — космический минимализм. К чистому белому решению ZNWR добавили изогнутые и волнообразные формы в рейлах и ресепшене — это создает иллюзию подвижного пространства, сферическая мебель воплощает центры галактик, а свободное пространство гарантирует много света (по меркам Петербурга), который должен ассоциироваться со звездами.
ZNWR, Невский пр., 137
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