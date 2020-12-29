В центре Петербурга появился минималистичный (очень) концепт-стор марки ZNWR

Вообще каждый магазин бренда отличается своей идеей и воплощением. Концепция магазина в Петербурге — космический минимализм. К чистому белому решению ZNWR добавили изогнутые и волнообразные формы в рейлах и ресепшене — это создает иллюзию подвижного пространства, сферическая мебель воплощает центры галактик, а свободное пространство гарантирует много света (по меркам Петербурга), который должен ассоциироваться со звездами.

ZNWR, Невский пр., 137