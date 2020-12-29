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У марки OSOME2SOME стартовала распродажа, которая продлится до января

OSOME2SOME запустили акцию Festive Sale со скидками до 50% и возможностью выбора материала для конкретной вещи. В распродаже принимают участие все модели пальто, новогодние образы, а также знаковые модели марки. Например, юбка JOSEPH, пальто Bitty, мятный жакет DENVER, стальной жакет Jaco, пальто Marcus и шуба из верблюжьей шерсти и шелка BONO.

Акция будет актуальна и в январе, финал распродажи будет зависеть от наличия вещей.

OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10

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