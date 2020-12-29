Костюм или пижама? 35 вещей, в которых можно встречать Новый год, не боясь заснуть в оливье

Пижамы и домашние костюмы

Петербургская марка Saint-Tokyo словно услышала наши мысли — у ребят вышло домашнее кимоно специально для празднования Нового года. Надпись на нем — кратко и по делу. А к нему еще шесть вариантов пижам и домашних костюмов, в которых можно и заснуть на диване, и в ресторан сходить (но только до 19:00!).