Костюм или пижама? 35 вещей, в которых можно встречать Новый год, не боясь заснуть в оливье

В уходящем году случился ренессанс бельевого стиля. Мы не против, ведь для новогоднего праздника в новых реалиях платье-комбинация и просто комбинация — вариант идеальный. В подтверждение своих слов собрали вещи в бельевом стиле и белье, пижамы, которые сойдут за нарядный образ.
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Сорочка из хлопка и шелка Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 137 000 руб.
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Сорочка LA PERLA, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 55 750 руб.
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Сорочка Joseph, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 45 000 руб.
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Сорочка I.D. SARRIERI, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 97 360 руб.
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Шелковая сорочка Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 900 руб.
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Комбинация OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10, 11 360 руб.
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Сорочка Panicale, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 33 600 руб.
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Шелковая сорочка LA PERLA, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 74 150 руб.
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Шелковая сорочка CARINE GILSON, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 141 500 руб.
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Сорочка LA PERLA, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 89 950 руб.
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Шелковая сорочка LA PERLA, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 74 150 руб.
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Сорочка Dan Maralex, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 8 999 руб.
Комбинации
Будьте как Рейчел из «Друзей», которая выдавала комбинацию за платье. Варианты от Dolce & Gabbana, Joseph и LA PERLA просто больно прятать от глаз общественности. Кроме того, найти можно как кружевные, так и лаконичные, как мини, так и макси, как монохромные, так и с принтом.
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Шелковое платье My 812, Каменноостровский пр., 54, 350 $
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Костюм ODOR, интернет-магазин
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Шелковый топ Belka, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 6 500 руб.
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Костюм LaTrika, ул. Пестеля 13-15, 12 400 руб.
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Боди из шелка Lemaire, Babochka, Невский пр., 153, 29 600 руб.
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Шелковые брюки Loro Piana, Babochka, Невский пр., 153, 136 000 руб.
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Платье Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.
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Платье ODOR, интернет-магазин, 30 650 руб.
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Платье OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10, 14 560 руб.
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Платье-комбинация Belka, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 7 200 руб.
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Бархатное платье OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10, 15 840 руб.
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Топ из шелка Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 153, 14 700 руб.
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Рубашка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 599 руб.
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Брюки Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 599 руб.
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Платье-комбинация Nnedre, Басков переулок, 29, 6 260 руб.
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Туника Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 599 руб.
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Платье Myséasons, ул. Рубинштейна, 34, 15 400 руб.
Бельевой стиль
А это уже реальные платья-комбинации и костюмы в пижамном стиле. Найдете, чем они принципиально отличаются от предыдущей группы — приз от редакции. Мы же видим только сходства, среди которых красота и комфорт.
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Шелковая пижама BRIONI, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 179 500 руб.
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Пижама Lulight, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, цена по запросу
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Пижама Olivia von Halle, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 49 000 руб.
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Домашний костюм Rather, интернет-магазин, 12 600 руб.
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Пижама La Perla, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 14 499 руб.
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Кимоно Saint-Tokyo, Уральская, 13, 9 700 руб.
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Кимоно Saint-Tokyo (спина), Уральская, 13, 9 700 руб.
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Пижама Olivia von Halle, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 53 000 руб.
Пижамы и домашние костюмы
Петербургская марка Saint-Tokyo словно услышала наши мысли — у ребят вышло домашнее кимоно специально для празднования Нового года. Надпись на нем — кратко и по делу. А к нему еще шесть вариантов пижам и домашних костюмов, в которых можно и заснуть на диване, и в ресторан сходить (но только до 19:00!).
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