Магазин российских брендов 8store переехал на Казанскую улицу

8store, который располагался в Новой Голландии, в начале декабря объявил о своем переезде в центр Петербурга. И вот рождественское чудо произошло — магазин российских брендов открывается в новом отдельном помещении на Казанской, 8-10. Мы точно знаем, что в нем будут три зала, презентация первого и состоится уже на этих выходных.
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Платье Jana Segetti, платок Ssanaya Tryapka, ожерелье с кисточками SUMEI
В честь открытия 8store обещают скидки 15% на все (не суммируется с картой постоянного клиента и с предыдущими акциями). По инсайдерской информации 26 и 27 декабря магазин будет работать в pop up формате. Ассортимент не только сохранился — по-прежнему в 8store можно купить как вещи петербургских марок Rishi, M_U_R, Ssanya Tryapka, так и московских, например, Otocyon, но и расширился.
8storе, ул. Казанская 8-10
Открытие 26 и 27 декабря
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