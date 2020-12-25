Магазин российских брендов 8store переехал на Казанскую улицу

В честь открытия 8store обещают скидки 15% на все (не суммируется с картой постоянного клиента и с предыдущими акциями). По инсайдерской информации 26 и 27 декабря магазин будет работать в pop up формате. Ассортимент не только сохранился — по-прежнему в 8store можно купить как вещи петербургских марок Rishi, M_U_R, Ssanya Tryapka, так и московских, например, Otocyon, но и расширился.

8storе, ул. Казанская 8-10

Открытие 26 и 27 декабря