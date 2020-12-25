18+
  • Мода
  • Вещи

Магазин российских брендов 8store переехал на Казанскую улицу

8store, который располагался в Новой Голландии, в начале декабря объявил о своем переезде в центр Петербурга. И вот рождественское чудо произошло — магазин российских брендов открывается в новом отдельном помещении на Казанской, 8-10. Мы точно знаем, что в нем будут три зала, презентация первого и состоится уже на этих выходных.

  • Платье Jana Segetti, платок Ssanaya Tryapka, ожерелье с кисточками SUMEI

В честь открытия 8store обещают скидки 15% на все (не суммируется с картой постоянного клиента и с предыдущими акциями). По инсайдерской информации 26 и 27 декабря магазин будет работать в pop up формате. Ассортимент не только сохранился — по-прежнему в 8store можно купить как вещи петербургских марок Rishi, M_U_R, Ssanya Tryapka, так и московских, например, Otocyon, но и расширился.

8storе, ул. Казанская 8-10

Открытие 26 и 27 декабря

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты