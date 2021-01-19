25 стильных вещей для вашего питомца: от люкса до локальных марок

Основательница и дизайнер петербургской марки PET

На мой взгляд ниша одежды для животны в России, да и в целом в мире еще свободна. Но есть же много зоомагазинов, скажете вы. Да, но речь идет именно о стильной одежде. К сожалению, большинство ритейлеров с товарами для животных застряло на месте: странный дизайн, вырви глаз узоры и цвета, сомнительное качество.

Одежда для собак сейчас может и должна быть не только удобной, функциональной, но и стильной. Современным людям важна красота во всем — в одежде, в окружающих их предметах и в том числе одежде для собак. Я сама столкнулась с этой проблемой лицом к лицу весной , когда завела таксенка. Оказалось, это та еще проблема, — найти красивую одежду для собак. Так и родилась идея создания бренда.

Потенциал у этой сферы безусловно есть. Люди и сейчас тратят на одежду для своих питомцев n-ные суммы, но нравится ли им продукт, который они покупают, — вопрос.

Мне кажется, слово «мода» не применимо для собак. Эта ниша не готова к ежесезонной смене коллекций, да и есть ли в этом смысл? В модной индустрии год делится примерно на 8-12 коллекций, то есть жизнь товара на полке очень коротка. Такая система стимулирует нас покупать здесь и сейчас, гнаться за трендами. Но мир уходит от fast fashion в сторону разумного потребления. Важнее становится такое понятие как стиль. Он вне времени. Это относится ко многим сферам нашей жизни, в том числе, одежде для собак.