25 стильных вещей для вашего питомца: от люкса до локальных марок

Новые компаньоны для парных луков — домашние питомцы. Одеваем их в люксовые пуховки из коллекций Moncler и Prada, лимитированные худи Burberry или свитера от петербургских марок (да, они есть!), на все четыре лапы — угги от UGG и вперед — на зимний променад по набережной Фонтанки.
Вообще идея одежды для животных, конечно, не нова. Однако люкс ворвался в эту сферу массово только в минувшем году. Рекламная кампания Prada с черной таксой в сумке-переноске с фирменным логотипом модного дома впечатлила не только владельцев собак — дизайн оценили и те, кто не имеет никакого отношения к животным. В уггах из новой коллекции UGG, которая вышла в конце 2020, уже замечены питомцы блогеров.
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Жилет Moncler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 100 руб.
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Куртка Prada, ул. Большая Конюшенная, 13
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Накидка Moncler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 100 руб.
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Угги UGG, заказ онлайн, 80$
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Накидка Moncler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 950 руб.
Предлагают одевать собак в люкс и Moncler (не все же только нам носить пуховики из коллаба бренда с Rick Owens). Они не ограничились только черным цветом и выпустили ярко-красные, оранжевы, блестящие куртки, жилеты и дождевики, а также двусторонние модели. Вариант для собак хайпбистов!
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Сумка-переноска из нейлона и кожи Prada, 165 000 руб.
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Поводок из полированной кожи Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 38 500 руб.
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Ошейник Moncler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 650 руб.
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Поводок Moncler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 950 руб.
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Ошейник Christofle, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23. 32 400 руб.
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Поводок Christofle, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 950 руб.
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Медальон Christofle, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 14 500 руб.
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Сумка-переноска Hermes, заказ онлайн, 2,750 $
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Ошейник Hermes, заказ онлайн, 640$
Люксовые бренды не скупятся и на аксессуары. Кроме той самой сумки (а лучше в комплект) из кампании Prada, можно купить, например, кожаный поводок от модного дома. Аналогичные аксессуары есть и у Moncler, и у Hermes, а французский дом Christofle создал коллекцию Royal Jack, в которую вошли два вида ошейников, поводок, медальон с возможностью гравировки и двухсекционная миска для воды и корма.
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Куртка на флисе H&M, заказ онлайн, 1 899 руб.
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Жаккардовый джемпер H&M, заказ онлайн, 1 199 руб.
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Футболка TTSWTRS, интернет-магазин, 4 900 руб.
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Дождевик H&M, заказ онлайн, 1 499 руб.
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Жилетка HuntingPony, заказ онлайн, 4 294 руб.
Масс-маркет не отстает. Наивные и (что уж скрывать) дурацкие собачьи костюмы по-прежнему в избытке, но появились и вполне стильные стеганные куртки, минималистичные дождевики и футболки, свитера с классическим принтом и даже жилетки-чебурашки. Все как у людей!
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Свитер PET, заказ онлайн, от 1 500 руб.
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Свитер PET, заказ онлайн, от 1 500 руб.
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Дождевик Рawsome, заказ онлайн, от 3 000 до 3 500 руб.
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Куртка Rafipets, заказ онлайн, 1400 руб.
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Футболки с сумкой Rafipets, заказ онлайн, 900 руб.
Но мы все-таки выбираем локальный патриотизм! Появилось немало петербургских марок, которые специализируются на одежде для животных. Модели тоже локальные. Ждем, когда в Петербурге появятся и четвероногие инфлюенсеры и кутюрные коллекции для собак.
Милена Титарева
Основательница и дизайнер петербургской марки PET
На мой взгляд ниша одежды для животны в России, да и в целом в мире еще свободна. Но есть же много зоомагазинов, скажете вы. Да, но речь идет именно о стильной одежде. К сожалению, большинство ритейлеров с товарами для животных застряло на месте: странный дизайн, вырви глаз узоры и цвета, сомнительное качество.
Одежда для собак сейчас может и должна быть не только удобной, функциональной, но и стильной. Современным людям важна красота во всем — в одежде, в окружающих их предметах и в том числе одежде для собак. Я сама столкнулась с этой проблемой лицом к лицу весной , когда завела таксенка. Оказалось, это та еще проблема, — найти красивую одежду для собак. Так и родилась идея создания бренда.
Потенциал у этой сферы безусловно есть. Люди и сейчас тратят на одежду для своих питомцев n-ные суммы, но нравится ли им продукт, который они покупают, — вопрос.
Мне кажется, слово «мода» не применимо для собак. Эта ниша не готова к ежесезонной смене коллекций, да и есть ли в этом смысл? В модной индустрии год делится примерно на 8-12 коллекций, то есть жизнь товара на полке очень коротка. Такая система стимулирует нас покупать здесь и сейчас, гнаться за трендами. Но мир уходит от fast fashion в сторону разумного потребления. Важнее становится такое понятие как стиль. Он вне времени. Это относится ко многим сферам нашей жизни, в том числе, одежде для собак.
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