Brunello Cucinelli открыли новый бутик на Невском

В новом бутике, который занимает целый этаж в здании на Невском проспекте, несколько зон. Первая посвящена женской коллекции: одежда, обувь, сумки и аксессуары, вторая — мужской коллекции, которая включает в себя повседневные и официальные модели. Там же находится ателье бренда Sartoria Solomeo, где по запросу предоставляются услуги пошива одежды по индивидуальному заказу. А в третье зоне расположены внутреннее кафе и коллекция для дома.
Мебель для бутика Brunello Cucinelli разработана специально, она отсылает к итальянскому наследию бренда, а также элементам русской культуры. Предметы интерьера созданы из европейского ореха, их обивка — из кашемировой ткани, полы — из фактурного камня. На русскость намекают массивные кресла с деревянными подлокотниками, объемные пуфы и книги.
Кроме мужской, женской и коллекции для дома, в новом бутике представлена детская коллекция одежды из натуральных материалов.
Brunello Cucinelli, Невский пр. 113/4, литера А
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