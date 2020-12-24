Brunello Cucinelli открыли новый бутик на Невском

В новом бутике, который занимает целый этаж в здании на Невском проспекте, несколько зон. Первая посвящена женской коллекции: одежда, обувь, сумки и аксессуары, вторая — мужской коллекции, которая включает в себя повседневные и официальные модели. Там же находится ателье бренда Sartoria Solomeo, где по запросу предоставляются услуги пошива одежды по индивидуальному заказу. А в третье зоне расположены внутреннее кафе и коллекция для дома.