Посмотрите на осенне-зимнюю коллекцию Stefano Ricci, посвященную единению человека и природы

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Имение Poggio ai Segugi в долине Муджелло
Stefano Ricci показали свою новую коллекцию в имении Poggio ai Segugi в долине Муджелло — в Тоскании. Вилла XIX века, расположенная на холме в окружении первозданной природы, в качестве места презентации была выбрана неслучайно. Осенне-зимняя коллекция итальняского бренда мужской одежды посвящена единению человека с природой и естественной элегантности. Вместе с мужской коллекцией была представлена и коллекция SR Junior
Филиппо Риччи, креативный директор бренда, работал над коллекцией также на фоне природного ландшафта — в студии Stefano Ricci, из большого окна которой открывается вид на долины и леса. В такой атмосфере и были созданы все 80 образов. Тема человека и природы — это также косвенная дань уважения дипломату Джорджу Перкинсу Маршу, который еще в XIX веке встал на защиту окружающей среды. Его книга «Человек и природа», опубликованная в 1864 году в Нью-Йорке, легла в основу работ крупнейших ученых, в частности, Чарльза Дарвина. А фраза дипломата «Земля дана ему [человеку] для пользования ее плодами, а не для растраты ее и еще менее для безрассудного уничтожения ее производительности» предсказала и определила социальную повестку дня сегодняшнего, в том числе, в моде. Лукбук Stefano Ricci снят, конечно, также на фоне природы.
Филиппо Риччи
Креативный директор Stefano Ricci
«Мы прислушались к ритму природы, позаимствов палитру цветов у ореховых деревьев, вековых дубов, листьев. Наш мужчина, в процессе познания себя и в поисках великой красоты Италии, осознал самые скрытые и глубокие ценности своего существования. Мы решили посмотреть на эмоциональную подоплеку этого процесса через новый ракурс, поэтому доверили презентацию мужчины Stefano Ricci молодому талантливому фотографу Ниме Бенати. Таким образом мы впервые посмотрели на мужчину Stefano Ricci глазами женщины».
В коллекцию осень-зима 2021-22 вошли черная кашемировая куртка-блузон с аппликацией из микро-заклепок, создающих эффект звездного неба, тренировочный костюм из кашемира (новинка) и зимняя куртка-френч нейтральных оттенков, пиджаки на двух пуговицах и сорочки из теплого хлопка с отделкой ручной работы базовых цветов, брюки с эластичным поясом со шнурком и узкими манжетами, легкие куртки-блузоны из дубленки и пальто с капюшоном из смеси кашемира и викуньи, куртки-блузоны на подкладке из стриженого норкового меха с объемными, вырезанными лазером логотипами или со съемными рукавами, а также джинсы. Шелковые подкладки украсил фирменный орнамент бренда, а отдельные вещи — вышитый логотип. Например, на пятке некоторых моделей сникеров и на изнаночной стороне курток. В коллекции использованы такие ткани, как шерсть, кашемир, викунья, водостойкая замша, мягкая крокодиловая кожа с выделкой нубук.
Цветовая палитра коллекции Stefano Ricci включает не только нейтральные и базовые тона, но и цвета дубовой древесины, фиников, махагона, джута, горчичный, оттенок обожженных солнцем листьев, немного розового и фирменный для бренда синий. Все они подчеркивают и усиливают концепцию связи человека и природы.
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