Посмотрите на осенне-зимнюю коллекцию Stefano Ricci, посвященную единению человека и природы

Филиппо Риччи, креативный директор бренда, работал над коллекцией также на фоне природного ландшафта — в студии Stefano Ricci, из большого окна которой открывается вид на долины и леса. В такой атмосфере и были созданы все 80 образов. Тема человека и природы — это также косвенная дань уважения дипломату Джорджу Перкинсу Маршу, который еще в XIX веке встал на защиту окружающей среды. Его книга «Человек и природа», опубликованная в 1864 году в Нью-Йорке, легла в основу работ крупнейших ученых, в частности, Чарльза Дарвина. А фраза дипломата «Земля дана ему [человеку] для пользования ее плодами, а не для растраты ее и еще менее для безрассудного уничтожения ее производительности» предсказала и определила социальную повестку дня сегодняшнего, в том числе, в моде. Лукбук Stefano Ricci снят, конечно, также на фоне природы.