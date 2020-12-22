Супрематизм и колор-блок в новой коллекции марки OZERO swimwear

Дизайнер марки OZERO swimwear и лауреат премии «Собака.ru» «Новые имена в моде» 2019 Елена Чеурина вдохновилась искусством главного супрематиста Казимира Малевича. Фирменные простота и лаконичность марки срифмовались с идеей художника об отсечении всего лишнего, кроме цвета и формы. В новой коллекции OZERO swimwear и ее лукбуке нет принтов — только колор-блок и чистые цвета, которые чаще остальных использовали супрематисты: красный, синий, желтый, и, конечно, черный (Елена Чеурина использовала его впервые). В этом явно читается отсылка к «Черному квадрату». Среди моделей — классические слитные и раздельные купальники, ассиметричные варианты на одно плечо, низ как с высокой, так и с низкой посадкой.
Все модели созданы из экологичных материалов — марка поддерживает вторичное производство: итальянской эколайкры на основе переработанного пластика. Такая ткань не портится от защитных средств для загара, быстро сохнет и не выцветает на солнце.
Купальники OZERO swimwear можно заказать на сайте. 10% от прибыли марка перечисляет в организации по поддержке чистоты океана.
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