Супрематизм и колор-блок в новой коллекции марки OZERO swimwear

Все модели созданы из экологичных материалов — марка поддерживает вторичное производство: итальянской эколайкры на основе переработанного пластика. Такая ткань не портится от защитных средств для загара, быстро сохнет и не выцветает на солнце.

Купальники OZERO swimwear можно заказать на сайте. 10% от прибыли марка перечисляет в организации по поддержке чистоты океана.