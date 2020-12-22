Гранж и богемность в осенне-зимних коллекциях Avant Toi, вдохновленных «ревущими двадцатыми»

Новые коллекции бренда Avant Toi отсылают к эпохе «ревущих двадцатых», тому подтверждение — сочетание гранжа и богемного стиля, а также материалы. Женская линия выполнена из бархата, шерстяного кружева и тканей с классическим принтом в виде клетки и елочки. За инновации отвечает техника окрашивания материалов с фокусом на глубоких осенних цветах: винном, оливковом зеленом, сатиновом розовом, темно-синем и павлиньем голубом. Есть много велюра и деконструированных пальтовых тканей с окрашиванием в технике аэрографии и ламинации. Часть коллекции украшена клепками или россыпью переливающихся пайеток и страз, отдельные вещи декорированы вышивками: цветы вышиты крестиком, а розы — гладью. Среди деталей — флоральные принты, необработанные рваные края.