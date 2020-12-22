RomaUvarovDesign и Российская государственная библиотека сделали коллаборацию, результат — сувенирный набор, вдохновленный архивами

Дизайнер, финалист конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» 2018 Рома Уваров и Российская государственная библиотека объявили о начале сотрудничества. Их первой совместной работой стала лимитированная новогодняя коллекция сувениров в дореволюционной эстетике. В подарочный набор вошли бенгальские огни, хлопушка, пряник, карнавальные маски «Сделай сам», шарф и набор новогодних открыток, повторяющих дореволюционные праздничные изображения.
Рома Уваров
Креативный директор RomaUvarovDesign
«У нас получился гениальный проект! Мы первые с кем библиотека выпустила коллаборацию, и мы безумно гордимся проделанной работой! Все сувениры, представленные в новогоднем наборе, создавались вручную, по старинным технологиям и традициям. Для нас было очень важно передать максимальную аутентичность каждой вещи. Чтобы у всех, кто откроет этот набор, появилось ощущение путешествия в прошлое. Мы провели в архивах Ленинки несколько месяцев, потому что в открытых источниках практически невозможно найти все те визуальные материалы, которыми мы вдохновились для создания коллекции. Наша команда детально изучила не только изображения, но и состав, особенности производства, чтобы представить максимально похожие вещи».
Чтобы создать подарочный набор, команда RomaUvarovDesign на протяжении нескольких месяцев изучала архивы и фонды библиотеки, переосмысливая изображения старопечатных журналов, книг, альбомов, календарей, прейскурантов. Все принты коллекции отписаны вручную на основе этих изображений с сохранением аутентичного дизайна.
Результат погружения в визуальные коды дореволюционной эпохи — классическая картонная хлопушка с конфетти с изображением сюжета из архивного прейскуранта, упаковка для бенгальских огней — пример апсайклинга (неотъемлемой части ДНК RomaUvarovDesign) — из винтажной упаковочной бумаги, в которой в библиотеку доставляли книги и которую специально искали во всех фондах, шарф, украшенный принтом из карнавальных масок и изображениями различных персонажей, набор карнавальных масок «Сделай сам» — пример воссозданных винтажных масок с изображениями волка, тигра и совы, а также набор новогодних открыток, повторяющих дореволюционные праздничные изображения.
Кроме того, в сувенирном наборе есть и съедобный лот — тульский пряник «Бэ Бэ», названный в честь бумажных кукол, которые команда RomaUvarovDesign нашла в архивных журналах и альбомах для вырезания. Его создали на одной из фабрик в Туле по традиционному рецепту и украсили изображением маленького ангела, найденного на гравюрах в одной из брошюр. Бонусом: пряник завернут в ткань, в какой обычно подавали к столу пироги и хлеб.
Праздничный набор из коллаборации RomaUvarovDesign х Российская государственная научная библиотека появится в онлайн-магазине Nob Concept.
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