RomaUvarovDesign и Российская государственная библиотека сделали коллаборацию, результат — сувенирный набор, вдохновленный архивами

Креативный директор RomaUvarovDesign

«У нас получился гениальный проект! Мы первые с кем библиотека выпустила коллаборацию, и мы безумно гордимся проделанной работой! Все сувениры, представленные в новогоднем наборе, создавались вручную, по старинным технологиям и традициям. Для нас было очень важно передать максимальную аутентичность каждой вещи. Чтобы у всех, кто откроет этот набор, появилось ощущение путешествия в прошлое. Мы провели в архивах Ленинки несколько месяцев, потому что в открытых источниках практически невозможно найти все те визуальные материалы, которыми мы вдохновились для создания коллекции. Наша команда детально изучила не только изображения, но и состав, особенности производства, чтобы представить максимально похожие вещи».