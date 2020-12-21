Бутики Bronka Fashion в своем кампейне показали, как превратить хоум-пати в светское событие

Новогодний кампейн сети люксовых бутиков Bronka Fashion — практически туториал по светской хоум-пати. В кадре — шелковые постельное белье и пижамы, в которых можно и в ресторан отправиться, мужские и женские смокинги, вечерние платья. Bronka Fashion утверждают: действующие ограничения — не повод отказываться от дресс-кода black tie.