Бутики Bronka Fashion в своем кампейне показали, как превратить хоум-пати в светское событие

Новогодний кампейн сети люксовых бутиков Bronka Fashion — практически туториал по светской хоум-пати. В кадре — шелковые постельное белье и пижамы, в которых можно и в ресторан отправиться, мужские и женские смокинги, вечерние платья. Bronka Fashion утверждают: действующие ограничения — не повод отказываться от дресс-кода black tie.
А соответствовать дресс-коду помогут смокинги Kiton, постельное белье из отельной коллекции и шелковые пижамы Frette, галстуки, ремни, кашемировые шарфы, сорочки Zilli и Canali. Бонусом: во всех бутиках сети сейчас проходит акция presale — при покупке от нескольких вещей, скидки до 40%.
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