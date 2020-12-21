Crocs выпустили новую коллаборацию с американским певцом Post Malone

Свежая совместная коллекция американского исполнителя и бренда Crocs — их пятая коллаборация. На этот раз они выпустили модель сабо Post Malone x Crocs Duet Max Clog II, причем в двух цветах — розовом и черном. Новинка отличается массивной подошвой, поворотными пяточными ремешками с регулируемыми застежками-липучками, карабинами и заклепками с символикой Post Malone.
Кроме сабо, рэпер и Crocs представили новые джиббитсы (клипсы) — PostyCo Pink 3 Pack и PostyCo Black 3 Pack. Теперь кроксы можно украсить гроздью винограда, сердцем, резиновой уточки и татуировками самого Post Malone. Продаются джиббитсы отдельно.
Сабо Post Malone x Crocs Duet Max Clog II поступят в продажу уже завтра — 22 декабря, их можно будет заказать на сайте бренда. Цена одной пары — 4 999 рублей, один комплект джиббитсов обойдется в 599 рублей.
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