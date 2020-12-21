Crocs выпустили новую коллаборацию с американским певцом Post Malone

Свежая совместная коллекция американского исполнителя и бренда Crocs — их пятая коллаборация. На этот раз они выпустили модель сабо Post Malone x Crocs Duet Max Clog II, причем в двух цветах — розовом и черном. Новинка отличается массивной подошвой, поворотными пяточными ремешками с регулируемыми застежками-липучками, карабинами и заклепками с символикой Post Malone.