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50 новогодних подарков до 1000 рублей, которые нужно купить прямо сейчас

Редакция «Собака.ru» спешит на помощь, чтобы сохранить ваше время и избавить от приступа тревожности. Лучше есть мандарины, чем в панике (и в поиске приличного презента) метаться по улицам города.

  • Заколки Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 299 руб.

  • Носки Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 300 руб.

  • Мешочек-сетка Nnedre, Басков переулок, 29, 200 руб.

  • Защитная маска Nnedre, Басков переулок, 29, 350 руб.

  • Галстук Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 999 руб.

  • Обруч Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 399 руб.

  • Футляр для очков Radical Chic, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 200 руб.

  • Перчатки Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 999 руб.

  • Ожерелье Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 699 руб.

  • Колье The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 600 руб.

  • Бархатная резинка ARKET, интернет-магазин, 900 руб.

  • Носки для йоги & Other Stories, интернет-магазин, 690 руб.

  • Бумажник Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 999 руб.

  • Серьги & Other Stories, интернет-магазин, 890 руб.

  • Браслет & Other Stories, интернет-магазин, 990 руб.

  • Носки SHU, Литейный пр., 61, 249 руб.

  • Брошь The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 285 руб.

Аксессуары

Лидируют в категории «быстро и хорошо», конечно, аксессуары: броши, нейтральные минималистичные украшения, носки, перчатки, обручи для волос или мешочки для покупки и хранит овощей и фруктов. Пусть подарок будет не только милым, но и экологичным.

  • Соль для ванн Biothal, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 990 руб.

  • Блеск для губ Note, United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 460 руб.

  • Бальзам для губ Le Labo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 000 руб.

  • Помада Note, United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 296 руб.

  • Питательный крем для рук Guam, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 980 руб.

  • Палетка Note, United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 975 руб.

  • Мыло Zielinski & Rosen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 690 руб.

  • Тушь Note, United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 599 руб.

  • Мягкая зубная щетка Montcarotte, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 080 руб.

  • Помада Note, United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 515 руб.

  • Шампунь для защиты цвета Invigo Color Brilliance Wella Professionals, 577 руб.

  • Бальзам-уход для защиты цвета Invigo Color Brilliance Wella Professionals, 717 руб.

Косметические и гигиенические средства

Нейтральная уходовая — для тех, кого мы не слишком хорошо знаем, декоративная — для сравнительно близких людей. Уж от новой зубной щетки точно никто не откажется.

  • Елочная игрушка Goodwill, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 700 руб.

  • Набор подставок The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 165 руб.

  • Елочная игрушка, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 900 руб.

  • Елочная игрушка, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 500 руб.

  • Фарфоровый горшок The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 420 руб.

  • Елочная игрушка Goodwill, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 700 руб.

  • Елочная игрушка SHISHI, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 499 руб.

  • Елочная игрушка, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 650 руб.

  • Елочная игрушка Inge Glas, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 700 руб.

  • Елочная игрушка Inge Glas, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 700 руб.

  • Елочная игрушка Inge Glas, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 700 руб.

  • Елочная игрушка Inges Christmas, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 699 руб.

  • Подсвечник The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 210 руб.

  • Елочная игрушка Inges Christmas, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 699 руб.

Декор для дома

Перед такими елочными украшениями невозможно устоять. велика вероятность войти в раж и накупить не только подарков, но и декора для собственного дома. Отговаривать не будем, мы за нарядность!

  • Водолазка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 799 руб.

  • Тапочки Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 699 руб.

  • Топ United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 999 руб.

  • Трусы United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 799 руб.

  • Футболка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 999 руб.

Одежда

Если вы думали, что вещи в пределах 1 000 — миссия нереальная, доказываем обратное. На примере тапочек и новогодней футболки с Гринчем.

  • Набор подарочных открыток The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 60 руб.

  • Книга «Под парусом в одиночку вокруг света», «Сила ветра», интернет-магазин, 750 руб.

  • Записная книжка The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 150 руб.

Полиграфия

Это могут быть как праздничные открытки или блокнот с символом Петербурга, так и книга. Мы выбрали книгу для истинного петербуржца!

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