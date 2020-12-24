50 новогодних подарков до 1000 рублей, которые нужно купить прямо сейчас

Редакция «Собака.ru» спешит на помощь, чтобы сохранить ваше время и избавить от приступа тревожности. Лучше есть мандарины, чем в панике (и в поиске приличного презента) метаться по улицам города.
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Заколки Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 299 руб.
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Носки Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 300 руб.
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Мешочек-сетка Nnedre, Басков переулок, 29, 200 руб.
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Защитная маска Nnedre, Басков переулок, 29, 350 руб.
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Галстук Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 999 руб.
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Обруч Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 399 руб.
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Футляр для очков Radical Chic, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 200 руб.
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Перчатки Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 999 руб.
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Ожерелье Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 699 руб.
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Колье The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 600 руб.
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Бархатная резинка ARKET, интернет-магазин, 900 руб.
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Носки для йоги & Other Stories, интернет-магазин, 690 руб.
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Бумажник Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 999 руб.
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Серьги & Other Stories, интернет-магазин, 890 руб.
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Браслет & Other Stories, интернет-магазин, 990 руб.
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Носки SHU, Литейный пр., 61, 249 руб.
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Брошь The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 285 руб.
Аксессуары
Лидируют в категории «быстро и хорошо», конечно, аксессуары: броши, нейтральные минималистичные украшения, носки, перчатки, обручи для волос или мешочки для покупки и хранит овощей и фруктов. Пусть подарок будет не только милым, но и экологичным.
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Соль для ванн Biothal, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 990 руб.
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Блеск для губ Note, United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 460 руб.
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Бальзам для губ Le Labo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 000 руб.
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Помада Note, United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 296 руб.
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Питательный крем для рук Guam, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 980 руб.
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Палетка Note, United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 975 руб.
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Мыло Zielinski & Rosen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 690 руб.
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Тушь Note, United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 599 руб.
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Мягкая зубная щетка Montcarotte, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 080 руб.
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Помада Note, United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 515 руб.
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Шампунь для защиты цвета Invigo Color Brilliance Wella Professionals, 577 руб.
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Бальзам-уход для защиты цвета Invigo Color Brilliance Wella Professionals, 717 руб.
Косметические и гигиенические средства
Нейтральная уходовая — для тех, кого мы не слишком хорошо знаем, декоративная — для сравнительно близких людей. Уж от новой зубной щетки точно никто не откажется.
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Елочная игрушка Goodwill, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 700 руб.
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Набор подставок The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 165 руб.
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Елочная игрушка, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 900 руб.
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Елочная игрушка, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 500 руб.
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Фарфоровый горшок The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 420 руб.
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Елочная игрушка Goodwill, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 700 руб.
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Елочная игрушка SHISHI, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 499 руб.
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Елочная игрушка, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 650 руб.
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Елочная игрушка Inge Glas, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 700 руб.
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Елочная игрушка Inge Glas, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 700 руб.
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Елочная игрушка Inge Glas, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 700 руб.
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Елочная игрушка Inges Christmas, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 699 руб.
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Подсвечник The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 210 руб.
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Елочная игрушка Inges Christmas, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 699 руб.
Декор для дома
Перед такими елочными украшениями невозможно устоять. велика вероятность войти в раж и накупить не только подарков, но и декора для собственного дома. Отговаривать не будем, мы за нарядность!
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Водолазка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 799 руб.
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Тапочки Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 699 руб.
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Топ United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 999 руб.
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Трусы United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 799 руб.
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Футболка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 999 руб.
Одежда
Если вы думали, что вещи в пределах 1 000 — миссия нереальная, доказываем обратное. На примере тапочек и новогодней футболки с Гринчем.
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Набор подарочных открыток The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 60 руб.
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Книга «Под парусом в одиночку вокруг света», «Сила ветра», интернет-магазин, 750 руб.
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Записная книжка The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 150 руб.
Полиграфия
Это могут быть как праздничные открытки или блокнот с символом Петербурга, так и книга. Мы выбрали книгу для истинного петербуржца!
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