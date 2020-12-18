В Outlet Village Пулково стартовала акция Winter Sale со скидками до 80%

Outlet Village Пулково запустил зимнюю распродажу со скидками до 80% на одежду, обувь и аксессуары мировых брендов. Среди бутиков, участвующих в Winter Sale — Babochka Outlet, Boss, Furla, Calvin Klein, L’Occitane, Twinset и другие. Хорошая возможность купить новую пару обуви, сумку, свитеры или шарфы, украшения, а также игрушки и одежду для детей.
Также традиционно в Outlet Village Пулково заработала «Новогодняя почта», которая поможет отправить праздничную открытку в любой город России. Тематические открытки и специальный почтовый ящик можно найти в информационном центре Outlet Village Пулково. Там же можно упаковать подарок. Кроме того, в честь главного зимнего праздника, оркестр Дедов Морозов будет исполнять новогодние мелодии, а улицы аутлета украсит новогодний декор.
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