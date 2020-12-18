В Outlet Village Пулково стартовала акция Winter Sale со скидками до 80%

Также традиционно в Outlet Village Пулково заработала «Новогодняя почта», которая поможет отправить праздничную открытку в любой город России. Тематические открытки и специальный почтовый ящик можно найти в информационном центре Outlet Village Пулково. Там же можно упаковать подарок. Кроме того, в честь главного зимнего праздника, оркестр Дедов Морозов будет исполнять новогодние мелодии, а улицы аутлета украсит новогодний декор.