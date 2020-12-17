80 вариантов новогодних подарков до 3 000 рублей

Пижамы, белье, варежки, сумки, серьги, кольца, декор для дома, елочные игрушки, косметика, праздничные наборы, сертификаты и даже гаджеты — доказываем, что отличных подарков много не бывает. Главное — уметь искать. А мы умеем!
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Пижама из фланели Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.
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Платье Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.
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Топ & Other Stories, интернет-магазин, 1 490 руб.
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Рубашка из органического хлопка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.
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Худи United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 499 руб.
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Мужские брюки из фланели, Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 499 руб.
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Пижамный комплект Reserved, Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 499 руб.
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Бюстгальтер Petra, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 560 руб.
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Футболка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 599 руб.
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Новогодний свитер Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 299 руб.
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Домашний комплект Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.
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Халат Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 599 руб.
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Тапки Kultrab, интернет-магазин, 2 700 руб.
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Футболка Kultrab, интернет-магазин, 2 500 руб.
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Джемпер из мериносовой шерсти Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 999 руб.
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Хлопковая мужская футболка Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 850 руб.
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Мужские боксеры Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 150 руб.
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Футболка «Сила ветра», интернет-магазин, 2 900 руб.
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Детский свитер United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 499 руб.
Одежда и белье
Классная пижама для просмотра всех частей «Гарри Поттера» (а их восемь!) — вещь просто необходимая. Чтобы не пришлось выбирать, можно взять в подарок сразу несколько — по одной на каждый день новогодних каникул.
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Маска для сна Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 2 500 руб.
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Варежки Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 1 900 руб.
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Шопер Nnedre, Басков переулок, 29, 2 490 руб.
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Льняной платок Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 150 руб.
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Набор наклеек Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 995 руб.
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Бабочка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 299 руб.
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Перчатки Armani Exchange, Babochka, Невский пр., 153, 3 200 руб.
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Мужские кожаные перчатки Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 599 руб.
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Маска Prairie, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 299 руб.
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Маска с бахромой Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 1 900 руб.
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Шарф MAX&Co, Babochka, Невский пр., 153, 2 600 руб.
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Шарф United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 999 руб.
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Резинка-украшение M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 1 840 руб.
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Поясная сумка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 999 руб.
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Бумажник Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 299 руб.
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Мужской ремень Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 2999 руб.
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Маска Prairie, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 299.
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Шапка с помпонами из сто процентного хлопка, шерсти, акрила и эко-меха NЕЛЕПИЦА, заказ онлайн, 2 500 руб.
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Чехол Benjamins, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 2 999 руб.
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Power bank Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 2 500 руб.
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Носки Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 150 руб.
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Браслет SmartPay Red с чипом Mastercard, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17
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Брелок Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 085 руб.
Аксессуары
От варежек, перчаток или шарфа еще никто не отказывался, а уж маска и рower bank — и вовсе вещи незаменимые что в 2020, что в 2021 году.
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Спрей для дома Dr. Vranjes, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 050 руб.
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Бокал Bicos Red Vista Alegre, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 100 руб.
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Тарелка для хлеба и масла Bernardaud, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 830 руб.
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Елочная игрушка Goodwill, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 2 999 руб.
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Свеча Zielinski & Rosen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 450 руб.
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Елочная игрушка Vondels, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 700 руб.
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Елочная игрушка Goodwill, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 2 299 руб.
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Декоративная подушка, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 900 руб.
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Елочная игрушка Goodwill, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 500 руб.
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Елочная игрушка Dan Maralex, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 599 руб.
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Елочная игрушка Inge Glas, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 500 руб.
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Игрушка Orange Toys, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 2 499 руб.
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Елочная игрушка Vondels, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1900 руб.
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Сувенир Inge Glas, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 600 руб.
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Елочная игрушка Vondels, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 600 руб.
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Свеча Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 1 700 руб.
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Елочная игрушка Shishi, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 500 руб.
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Кружка Paul Smith, 2 700 руб.
Аксессуары для дома
Дома в этом году мы сидели много и есть шансы, что и. в 2021 продолжим сидеть. А раз сидеть, то сидеть красиво — поедая хлеб из тарелки Bernardaud, потягивая глинтвейн из бокала Bicos Red Vista Alegre и любуясь на елочную игрушку в виде банки икры Goodwill.
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Подарочный набор Nnedre Home, Басков переулок, 29, от 1 500 до 3 000 руб.
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Набор носков из коллекции St.Friday Socks х Little Big, интернет-магазин, 1 190 руб.
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Косметический набор Erborian «Магическая Glow карусель», 2 590 руб.
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Косметический набор Erborian «Сияющая карусель», 2 590 руб.
Подарочные наборы
Тот случай, когда можно соединить приятное с полезным. Не обязательно выбирать между косметическими, чулочно-носочными и едально-носочными наборами — лучше взять все.
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Кольцо & Other Stories, интернет-магазин, 2 490 руб.
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Ожерелье Maniovich AM, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 800 руб.
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Серьги Aqua, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 000 руб.
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Кольцо-печатка & Other Stories, интернет-магазин, 1 990 руб.
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Серьги & Other Stories, интернет-магазин, 2 990 руб.
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Кольцо Lisa Smith, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 600 руб.
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Серьги Aqua, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 500 руб.
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Браслет Aqua, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 700 руб.
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Набор из двух колец & Other Stories, интернет-магазин, 2 490 руб.
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Браслет MAX&Co, Babochka, Невский пр., 153, 1 900 руб.
Украшения
Кольца, серьги, браслеты и ожерелья можно дарить как по-отдельности, так и все сразу.
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Гель для стайлинга Le Labo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 450 руб.
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Очищающий шампунь для чувствительной кожи головы System Professional, 1 805 руб.
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Мыло Hermès, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 700 руб.
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Лосьон для поддержания водного баланса кожи головы System Professional, 2 047 руб.
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ВВ крем натурально-бежевый Erborian, 1 650 руб.
Уходовая косметика
Если не знаете ничего (или мало) о состоянии кожи (или волос) получателя, даем наводку на средства, подарив которые, не ошибетесь.
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Подарочный сертификат Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 2 500 руб.
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Сертификаты на украшения DAFNA, ул. Кронверкская 12, Loft Modul, Невский 74-76, «МЕГА Парнас», «Scandinavian», от 500 до 10 000 руб.
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Курс «От Хижины до Небоскреба» авторства архитектурного критика Марии Элькиной, оформить сертификат можно в Школе Masters, ул. Итальянская, 17 (онлайн выбрать иконку «Оставить заявку»), 3 500 руб.
Подарочные сертификаты
Вариант еще проще — сертификат. Причем необязательно сертификат в магазин, а, например, на прохождение онлайн-курса. Архитектурный критик Мария Элькина как раз сделала видео-курс истории архитектуры, который можно смотреть за завтраком. Он состоит из 36 лекций, каждая — около десяти минут.
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