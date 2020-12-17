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80 вариантов новогодних подарков до 3 000 рублей

Пижамы, белье, варежки, сумки, серьги, кольца, декор для дома, елочные игрушки, косметика, праздничные наборы, сертификаты и даже гаджеты — доказываем, что отличных подарков много не бывает. Главное — уметь искать. А мы умеем!

  • Пижама из фланели Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.

  • Платье Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.

  • Топ & Other Stories, интернет-магазин, 1 490 руб.

  • Рубашка из органического хлопка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.

  • Худи United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 499 руб.

  • Мужские брюки из фланели, Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 499 руб.

  • Пижамный комплект Reserved, Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 499 руб.

  • Бюстгальтер Petra, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 560 руб.

  • Футболка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 599 руб.

  • Новогодний свитер Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 299 руб.

  • Домашний комплект Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.

  • Халат Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 599 руб.

  • Тапки Kultrab, интернет-магазин, 2 700 руб.

  • Футболка Kultrab, интернет-магазин, 2 500 руб.

  • Джемпер из мериносовой шерсти Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 999 руб.

  • Хлопковая мужская футболка Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 850 руб.

  • Мужские боксеры Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 150 руб.

  • Футболка «Сила ветра», интернет-магазин, 2 900 руб.

  • Детский свитер United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 499 руб.

Одежда и белье

Классная пижама для просмотра всех частей «Гарри Поттера» (а их восемь!) — вещь просто необходимая. Чтобы не пришлось выбирать, можно взять в подарок сразу несколько — по одной на каждый день новогодних каникул.

  • Маска для сна Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 2 500 руб.

  • Варежки Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 1 900 руб.

  • Шопер Nnedre, Басков переулок, 29, 2 490 руб.

  • Льняной платок Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 150 руб.

  • Набор наклеек Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 995 руб.

  • Бабочка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 299 руб.

  • Перчатки Armani Exchange, Babochka, Невский пр., 153, 3 200 руб.

  • Мужские кожаные перчатки Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 599 руб.

  • Маска Prairie, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 299 руб.

  • Маска с бахромой Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 1 900 руб.

  • Шарф MAX&Co, Babochka, Невский пр., 153, 2 600 руб.

  • Шарф United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 999 руб.

  • Резинка-украшение M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 1 840 руб.

  • Поясная сумка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 999 руб.

  • Бумажник Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 299 руб.

  • Мужской ремень Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 2999 руб.

  • Маска Prairie, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 299.

  • Шапка с помпонами из сто процентного хлопка, шерсти, акрила и эко-меха NЕЛЕПИЦА, заказ онлайн, 2 500 руб.

  • Чехол Benjamins, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 2 999 руб.

  • Power bank Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 2 500 руб.

  • Носки Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 150 руб.

  • Браслет SmartPay Red с чипом Mastercard, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17

  • Брелок Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 085 руб.

Аксессуары

От варежек, перчаток или шарфа еще никто не отказывался, а уж маска и рower bank — и вовсе вещи незаменимые что в 2020, что в 2021 году.

  • Спрей для дома Dr. Vranjes, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 050 руб.

  • Бокал Bicos Red Vista Alegre, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 100 руб.

  • Тарелка для хлеба и масла Bernardaud, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 830 руб.

  • Елочная игрушка Goodwill, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 2 999 руб.

  • Свеча Zielinski & Rosen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 450 руб.

  • Елочная игрушка Vondels, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 700 руб.

  • Елочная игрушка Goodwill, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 2 299 руб.

  • Декоративная подушка, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 900 руб.

  • Елочная игрушка Goodwill, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 500 руб.

  • Елочная игрушка Dan Maralex, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 599 руб.

  • Елочная игрушка Inge Glas, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 500 руб.

  • Игрушка Orange Toys, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 2 499 руб. 

  • Елочная игрушка Vondels, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1900 руб.

  • Сувенир Inge Glas, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 600 руб.

  • Елочная игрушка Vondels, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 600 руб.

  • Свеча Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 1 700 руб.

  • Елочная игрушка Shishi, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 500 руб.

  • Кружка Paul Smith, 2 700 руб.

Аксессуары для дома

Дома в этом году мы сидели много и есть шансы, что и. в 2021 продолжим сидеть. А раз сидеть, то сидеть красиво — поедая хлеб из тарелки Bernardaud, потягивая глинтвейн из бокала Bicos Red Vista Alegre и любуясь на елочную игрушку в виде банки икры Goodwill.

  • Подарочный набор Nnedre Home, Басков переулок, 29, от 1 500 до 3 000 руб.

  • Набор носков из коллекции St.Friday Socks х Little Big, интернет-магазин, 1 190 руб.

  • Косметический набор Erborian «Магическая Glow карусель», 2 590 руб.

  • Косметический набор Erborian «Сияющая карусель», 2 590 руб.

Подарочные наборы

Тот случай, когда можно соединить приятное с полезным. Не обязательно выбирать между косметическими, чулочно-носочными и едально-носочными наборами — лучше взять все.

  • Кольцо & Other Stories, интернет-магазин, 2 490 руб.

  • Ожерелье Maniovich AM, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 800 руб.

  • Серьги Aqua, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 000 руб.

  • Кольцо-печатка & Other Stories, интернет-магазин, 1 990 руб.

  • Серьги & Other Stories, интернет-магазин, 2 990 руб.

  • Кольцо Lisa Smith, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 600 руб.

  • Серьги Aqua, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 500 руб.

  • Браслет Aqua, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 700 руб.

  • Набор из двух колец & Other Stories, интернет-магазин, 2 490 руб.

  • Браслет MAX&Co, Babochka, Невский пр., 153, 1 900 руб.

Украшения

Кольца, серьги, браслеты и ожерелья можно дарить как по-отдельности, так и все сразу.

  • Гель для стайлинга Le Labo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 450 руб.

  • Очищающий шампунь для чувствительной кожи головы System Professional, 1 805 руб.

  • Мыло Hermès, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 700 руб.

  • Лосьон для поддержания водного баланса кожи головы System Professional, 2 047 руб.

  • ВВ крем натурально-бежевый Erborian, 1 650 руб.

Уходовая косметика

Если не знаете ничего (или мало) о состоянии кожи (или волос) получателя, даем наводку на средства, подарив которые, не ошибетесь.

  • Подарочный сертификат Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 2 500 руб.

  • Сертификаты на украшения DAFNA, ул. Кронверкская 12, Loft Modul, Невский 74-76, «МЕГА Парнас», «Scandinavian», от 500 до 10 000 руб.

  • Курс «От Хижины до Небоскреба» авторства архитектурного критика Марии Элькиной, оформить сертификат можно в Школе Masters, ул. Итальянская, 17 (онлайн выбрать иконку «Оставить заявку»), 3 500 руб.

Подарочные сертификаты

Вариант еще проще — сертификат. Причем необязательно сертификат в магазин, а, например, на прохождение онлайн-курса. Архитектурный критик Мария Элькина как раз сделала видео-курс истории архитектуры, который можно смотреть за завтраком. Он состоит из 36 лекций, каждая — около десяти минут. 

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