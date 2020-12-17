80 вариантов новогодних подарков до 3 000 рублей

Аксессуары для дома

Дома в этом году мы сидели много и есть шансы, что и. в 2021 продолжим сидеть. А раз сидеть, то сидеть красиво — поедая хлеб из тарелки Bernardaud, потягивая глинтвейн из бокала Bicos Red Vista Alegre и любуясь на елочную игрушку в виде банки икры Goodwill.