Французская мануфактура Bernardaud и Третьяковская галерея выпустили лимитированную коллекцию фарфора

Мануфактура Bernardaud, которая создает лиможский фарфор, сделала совместную коллекцию с Третьяковской галереей. Коллекция лимитированная — всего 100 экземпляров — и выпущена специально для России. В нее вошли чашки и блюдца из фарфора, украшенные работами художника Ивана Шишкина. Так декор одной из чайных пар вдохновлен картиной «Утро в сосновом лесу», второй — картиной «Вечер», изображающей крестьянок, возвращающихся домой из леса. Каждый подарочный набор из двух чайных пар дополнен сертификатом подлинности от Bernardaud.
Для Bernardaud это уже не первая коллаборация с представителями и институциями искусства. Например, в разное время с французской мануфактурой сотрудничали художники Раймонд Лоуи, Бернард Бюффе, Рой Лихтенштейн, Марк Шагал. Фарфоровый чайный сервиз «Наследие Третьяковской галереи» доступен в ДЛТ, его стоимость — 29 950 рублей.
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