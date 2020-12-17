Французская мануфактура Bernardaud и Третьяковская галерея выпустили лимитированную коллекцию фарфора

Мануфактура Bernardaud, которая создает лиможский фарфор, сделала совместную коллекцию с Третьяковской галереей. Коллекция лимитированная — всего 100 экземпляров — и выпущена специально для России. В нее вошли чашки и блюдца из фарфора, украшенные работами художника Ивана Шишкина. Так декор одной из чайных пар вдохновлен картиной «Утро в сосновом лесу», второй — картиной «Вечер», изображающей крестьянок, возвращающихся домой из леса. Каждый подарочный набор из двух чайных пар дополнен сертификатом подлинности от Bernardaud.