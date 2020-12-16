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Костюмы в стиле тай-дай и платья-пачки: Alexander McQueen показали мужскую и женскую коллекции

Креативный директор бренда Сара Бертон представила сразу две коллекции: женскую весна-лето 2021 и мужскую пре-коллекцию осень-зима 2021. Основные цвета обеих — оттенок пыльной розы, черный, белый и серый. В женскую линию Alexander McQueen вошли платья-пачки с объемными рукавами, юбки из тюля, брючные костюмы (в том числе кожаные) с жакетами, подчеркивающими талию, а также укороченные свитера и жакеты, напоминающие болеро.

Мужская коллекция бренда состоит из костюмов в стиле тай-дай, бомберов с гипертрофированными элементами, например, большими бантами, двуцветных тренчей, а также бомберов-фраков. Alexander McQueen презентовали новые коллекции короткометражным фильмом First Light, действие которого разворачивается на берегу Темзы.

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