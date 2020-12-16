90 бесценных и невозможно красивых подарков тем, для кого ничего не жалко

Весь мир или звезду с неба близким людям дарить не призываем (слишком уж большая ответственность перед всем остальным обществом), но вот сделать щедрый презент советуем. Собрали подарки тем, для кого ничего не жалко: ни времени, ни сил, ни средств. Восторги получателя гарантированы!