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90 бесценных и невозможно красивых подарков тем, для кого ничего не жалко

Весь мир или звезду с неба близким людям дарить не призываем (слишком уж большая ответственность перед всем остальным обществом), но вот сделать щедрый презент советуем. Собрали подарки тем, для кого ничего не жалко: ни времени, ни сил, ни средств. Восторги получателя гарантированы!

  • Елочные украшения KOMOZJA FAMILY, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 29 999 руб.

  • Блюдо, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, цена по запросу 

  • Ароматы для дома Risalto, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 000 до 50 000 руб.

  • Стакан для умывальных принадлежностей THG Paris

  • Свеча Etro, 27 000 руб.

  • Новогодний сувенир Goodwill, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 8 500 руб.

  • Аксессуар для хранения украшений THG Paris 

  • Декоративная ваза Mariinsky Ballerina Vista Alegre, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 37 900 руб.

  • Аксессуар для хранения украшений THG Paris

  • Ваза Etro, 29 400 руб.

  • Тарелка MONSEIGNEUR BULL, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 6 300 руб.

  • Украшение Arpimex, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 10 999 руб.

  • Декоративная тарелка Susanne Jansen Vista Alegre, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 11 900 руб.

Вещи для дома

Елочные украшения, предметы декора, ароматы и аксессуары для дома усилят атмосферу праздника. В этом году такой эффект необходим, раз уж вечеринка на Дворцовой, предворяющая 2021, не состоится.

  • Платье Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 599 500 руб.

  • Колготки Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 20 900 руб.

  • Шелковый топ The Row, Babochka, Невский пр., 153, 527 300 руб.

  • Босоножки Christian Louboutin, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 050 руб.

  • Плащ MSGM, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 950 руб.

  • Комплект нижнего белья Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 74 700 руб.

  • Платье для девочки Elie Saab, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 151 000 руб.

  • Костю для мальчика Stella McCartney, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 35 000 руб.

  • Текстильные сапоги Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 132 500 руб. 

  • Джинсы с отделкой Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 259 000 руб. 

  • Куртка для собаки Prada, ул. Большая Конюшенная, 13

  • Шелковый топ My 812, Каменноостровский пр., 54, 390 $

  • Ботинки Dr. Martens из коллекции Black Sabbath, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 19 900 руб.

  • Куртка PUMA x Helly Hanse, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Кроссовки Reebok x Cardi B, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 999 руб.

  • Пуховик Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Женский свитер Tommy Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 8 790 руб.

  • Ботинки Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Мужской свитер Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 11 190 руб.

  • Мужская рубашка Strellson, «Невский центр», Невский пр., 114-116, 4 890 руб.

Одежда и обувь

Выбирать подарок такой категории без получателя, конечно, не просто, но если показать ему (а точнее ей), например, платье Balmain, острая потребность в сюрпризе отпадет сама собой.

  • Аромат Bvlgari Le Gemme Reali Veridia, 30 030 руб.

  • Набор для ухода за волосами Alterna «Регенерация», интернет-магазин, 7 310 руб.

  • Антивозрастное средство Proactive ANTI-AGING ENERGY, интернет-магазин, 403 €

  • Помада Loubirouge,  6 900 руб.

  • Одеколон Cypress & Grapevine Intense, интернет-магазин, 10 500 руб.

Бьюти

Наборы по уходу за кожей, новый парфюм или помада — еще один беспроигрышный вариант новогоднего презента. А если это еще и люксовая уходовая или декоративная косметика, и вовсе рискуете стать лучшим Дедом Морозом всех времен.

  • Часы Hublot Sang Bleu Steel Turquoise Special Edition, цена по запросу

  • Часы Chopard Rose Gold Sapphire Rainbow, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 433 200 руб.

  • Женские часы Bvlgari, цена по запросу

  • Мужские часы Bvlgari, цена по запросу

  • Часы Zenith Defy 21 Pink Edition, цена по запросу

  • Женские часы Bvlgari, цена по запросу

  • Мужские часы Bvlgari, цена по запросу

  • Часы Hublot Big Bang Integral, цена по запросу

  • Часы Zenith DEFY CLASSIC CERAMIC, цена по запросу

  • Часы Rado Captain Cook Bronze Burgundy Automatic, цена по запросу

Часы

2020 год научил нас тому, что инвестиции необходимы, — инвестиции в себя, свое окружение, материальные вневременные вещи. Берем на вооружение вывод уходящего года и начинаем 2021 с правильной инвестиции.

  • Клатч Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23,  238 500 руб.

  • Чемодан Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 199 500 руб.

  • Шарф Prada, ул. Большая Конюшенная, 13

  • Брелок Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 9 750 руб.

  • Сумка House Of Leo, ул. Гражданская, 16, 42 000 руб.

  • Сумка Etro, 119 900 руб.

  • Клатч Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 322 500 руб. 

  • Солнцезащитные очки Stella McCartney, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 24 000 руб.

  • Женские перчатки Roeckl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 10 200 руб.

  • Сумка Bulgari, Невский пр., 113/4

  • Сумка Miu Miu

  • Женский кошелек Furla, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 16 000 руб.

  • Шелковый галстук Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 6 650 руб.

  • Сумка Bulgari х Ambush, Невский пр., 113/4

  • Рюкзак Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 19 725 руб.

  • Шарф Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 28 300 руб.

  • Платок Radical Chic, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 10 650 руб.

  • Термос Prada, ул. Большая Конюшенная, 13

  • Палантин Livaela, интернет-магазин, 13 500 руб.

  • Чехол для ноутбука Mark Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 4 710 руб.

  • Перчатки Strellson, «Невский центр», Невский пр., 114-116, 6 990 руб.

  • Панама Heron Preston, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 13 300 руб.

Аксессуары

Прагматичный подход — это, конечно, хорошо, но шарф Prada или сумка Bulgari х Ambush — ничуть не хуже. 

  • Клипсы Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.

  • Колье Garrard Wings 10th Anniversary, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 3 128 400 руб.

  • Кольцо Bulgari, Невский пр., 113/4

  • Серьги-гвоздики Mercury Classic, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 4 080 000 руб. 

  • Серьги Bulgari, Невский пр., 113/4

  • Набор из пяти колец Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 050 руб.

  • Серьги TOUS из коллекции Alma Rusa, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 13 300 руб.

  • Запонки Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 550 руб.

  • Серьги Balenciaga, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 42 150 руб.

  • Серьги Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 51 250 руб.

  • Ожерелье Gem Kingdom, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 32 990 руб.

  • Серьги Miu Miu

  • Серьги Eshvi, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 28 900 руб.

  • Кольцо Maiyet, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 14 250 руб.

Ювелирные украшения

Самый верный, традиционный и проверенный способ порадовать близких. Если только они не за минимализм на грани с аскетизмом. 

  • Стайер ghd platinum+, 21 060 руб.

  • Фитнес-браслет Jawbone UP3, Babochka, Невский пр., 153, 12 990 руб.

  • Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

  • Проектор CINEMOOD, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 32 990 руб.

  • Робот-пылесос с WiFi Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua

  • Фотокамера FUJIFILM, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 6 999 руб.

Гаджеты

Прелесть этих гаджетов не только в их технологичности, но и в визуальной эстетичности. Когда такой робот-пылесос, как Polaris PVCR 3200, скользит по дому, мириться с невозможностью провести Рождество в Европе чуть легче.

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