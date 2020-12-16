90 бесценных и невозможно красивых подарков тем, для кого ничего не жалко

Весь мир или звезду с неба близким людям дарить не призываем (слишком уж большая ответственность перед всем остальным обществом), но вот сделать щедрый презент советуем. Собрали подарки тем, для кого ничего не жалко: ни времени, ни сил, ни средств. Восторги получателя гарантированы!
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Елочные украшения KOMOZJA FAMILY, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 29 999 руб.
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Блюдо, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, цена по запросу
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Ароматы для дома Risalto, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 000 до 50 000 руб.
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Стакан для умывальных принадлежностей THG Paris
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Свеча Etro, 27 000 руб.
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Новогодний сувенир Goodwill, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 8 500 руб.
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Аксессуар для хранения украшений THG Paris
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Декоративная ваза Mariinsky Ballerina Vista Alegre, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 37 900 руб.
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Аксессуар для хранения украшений THG Paris
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Ваза Etro, 29 400 руб.
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Тарелка MONSEIGNEUR BULL, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 6 300 руб.
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Украшение Arpimex, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 10 999 руб.
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Декоративная тарелка Susanne Jansen Vista Alegre, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 11 900 руб.
Вещи для дома
Елочные украшения, предметы декора, ароматы и аксессуары для дома усилят атмосферу праздника. В этом году такой эффект необходим, раз уж вечеринка на Дворцовой, предворяющая 2021, не состоится.
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Платье Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 599 500 руб.
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Колготки Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 20 900 руб.
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Шелковый топ The Row, Babochka, Невский пр., 153, 527 300 руб.
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Босоножки Christian Louboutin, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 050 руб.
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Плащ MSGM, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 950 руб.
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Комплект нижнего белья Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 74 700 руб.
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Платье для девочки Elie Saab, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 151 000 руб.
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Костю для мальчика Stella McCartney, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 35 000 руб.
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Текстильные сапоги Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 132 500 руб.
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Джинсы с отделкой Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 259 000 руб.
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Куртка для собаки Prada, ул. Большая Конюшенная, 13
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Шелковый топ My 812, Каменноостровский пр., 54, 390 $
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Ботинки Dr. Martens из коллекции Black Sabbath, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 19 900 руб.
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Куртка PUMA x Helly Hanse, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Кроссовки Reebok x Cardi B, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 999 руб.
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Пуховик Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Женский свитер Tommy Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 8 790 руб.
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Ботинки Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Мужской свитер Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 11 190 руб.
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Мужская рубашка Strellson, «Невский центр», Невский пр., 114-116, 4 890 руб.
Одежда и обувь
Выбирать подарок такой категории без получателя, конечно, не просто, но если показать ему (а точнее ей), например, платье Balmain, острая потребность в сюрпризе отпадет сама собой.
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Аромат Bvlgari Le Gemme Reali Veridia, 30 030 руб.
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Набор для ухода за волосами Alterna «Регенерация», интернет-магазин, 7 310 руб.
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Антивозрастное средство Proactive ANTI-AGING ENERGY, интернет-магазин, 403 €
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Помада Loubirouge, 6 900 руб.
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Одеколон Cypress & Grapevine Intense, интернет-магазин, 10 500 руб.
Бьюти
Наборы по уходу за кожей, новый парфюм или помада — еще один беспроигрышный вариант новогоднего презента. А если это еще и люксовая уходовая или декоративная косметика, и вовсе рискуете стать лучшим Дедом Морозом всех времен.
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Часы Hublot Sang Bleu Steel Turquoise Special Edition, цена по запросу
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Часы Chopard Rose Gold Sapphire Rainbow, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 433 200 руб.
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Женские часы Bvlgari, цена по запросу
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Мужские часы Bvlgari, цена по запросу
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Часы Zenith Defy 21 Pink Edition, цена по запросу
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Женские часы Bvlgari, цена по запросу
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Мужские часы Bvlgari, цена по запросу
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Часы Hublot Big Bang Integral, цена по запросу
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Часы Zenith DEFY CLASSIC CERAMIC, цена по запросу
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Часы Rado Captain Cook Bronze Burgundy Automatic, цена по запросу
Часы
2020 год научил нас тому, что инвестиции необходимы, — инвестиции в себя, свое окружение, материальные вневременные вещи. Берем на вооружение вывод уходящего года и начинаем 2021 с правильной инвестиции.
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Клатч Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 238 500 руб.
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Чемодан Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 199 500 руб.
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Шарф Prada, ул. Большая Конюшенная, 13
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Брелок Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 9 750 руб.
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Сумка House Of Leo, ул. Гражданская, 16, 42 000 руб.
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Сумка Etro, 119 900 руб.
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Клатч Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 322 500 руб.
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Солнцезащитные очки Stella McCartney, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 24 000 руб.
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Женские перчатки Roeckl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 10 200 руб.
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Сумка Bulgari, Невский пр., 113/4
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Сумка Miu Miu
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Женский кошелек Furla, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 16 000 руб.
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Шелковый галстук Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 6 650 руб.
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Сумка Bulgari х Ambush, Невский пр., 113/4
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Рюкзак Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 19 725 руб.
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Шарф Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 28 300 руб.
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Платок Radical Chic, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 10 650 руб.
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Термос Prada, ул. Большая Конюшенная, 13
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Палантин Livaela, интернет-магазин, 13 500 руб.
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Чехол для ноутбука Mark Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 4 710 руб.
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Перчатки Strellson, «Невский центр», Невский пр., 114-116, 6 990 руб.
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Панама Heron Preston, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 13 300 руб.
Аксессуары
Прагматичный подход — это, конечно, хорошо, но шарф Prada или сумка Bulgari х Ambush — ничуть не хуже.
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Клипсы Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.
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Колье Garrard Wings 10th Anniversary, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 3 128 400 руб.
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Кольцо Bulgari, Невский пр., 113/4
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Серьги-гвоздики Mercury Classic, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 4 080 000 руб.
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Серьги Bulgari, Невский пр., 113/4
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Набор из пяти колец Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 050 руб.
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Серьги TOUS из коллекции Alma Rusa, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 13 300 руб.
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Запонки Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 550 руб.
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Серьги Balenciaga, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 42 150 руб.
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Серьги Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 51 250 руб.
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Ожерелье Gem Kingdom, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 32 990 руб.
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Серьги Miu Miu
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Серьги Eshvi, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 28 900 руб.
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Кольцо Maiyet, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 14 250 руб.
Ювелирные украшения
Самый верный, традиционный и проверенный способ порадовать близких. Если только они не за минимализм на грани с аскетизмом.
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Стайер ghd platinum+, 21 060 руб.
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Фитнес-браслет Jawbone UP3, Babochka, Невский пр., 153, 12 990 руб.
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Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO
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Проектор CINEMOOD, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 32 990 руб.
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Робот-пылесос с WiFi Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua
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Фотокамера FUJIFILM, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 6 999 руб.
Гаджеты
Прелесть этих гаджетов не только в их технологичности, но и в визуальной эстетичности. Когда такой робот-пылесос, как Polaris PVCR 3200, скользит по дому, мириться с невозможностью провести Рождество в Европе чуть легче.
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