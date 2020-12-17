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В салонах сети «Кенгуру» заработал Новогодний (и сказочный!) базар

В «Кенгуру» уже подготовились к Новому году — в сети салонов заработал базар, посвященный любимому празднику. На нем можно приобрести все необходимые и создающие атмосферу предметы новогоднего веселья — ели, украшения и декор для них, подарки, например, игрушки и сувениры, а также, конечно, нарядную одежду.

  • Arpimex, 4 999 руб.

  • Arpimex, 6 799 руб.

  • Arpimex, 6 999 руб.

  • Arpimex, 10 999 руб.

  • EDG, 2 799 руб.

  • Goodwill, 2 299 руб.

  • Goodwill, 3 599 руб.

  • Inges Christmas, 8 999 руб.

  • Musicboxworld, 6 499 руб.

Не только игрушки и украшения в «Кенгуру» посвящены сказкам. Вещи для создания новогодних образов способны превратить ребенка в героя его любимой сказки. Платья, ободки для девочек и костюмы для мальчиков сочетают в себе необходимую дозу волшебности и модности. А дополнить новогодний образ можно обувью и аксессуарами от таких брендов, как Dolce & Gabbana, Gucci, Dior, David Charles, Sasha Kim, Elie Saab и многих других.

  • Nikolia, 17 999 руб.

  • David Charles, 12 999 руб.

  • Brunello Cucinelli, 145 000 руб.

  • Dolce & Gabbana, 30 000 руб.

  • Sasha Kim, 24 499 руб. 

  • Dior, 45 000 руб. 

  • David Charles, 13 999 руб. 

  • David Charles, 31 000 руб.

  • Beberlis, 9 999 руб.

  • Monnalisa, 34 000 руб.

  • Dolce & Gabbana, 51 000 руб.

  • Dior, 51 500 руб.

  • Elie Saab, 25 999 руб.

  • Tartine et Chocolat, 21 499 руб.

  • Dolce & Gabbana, 29 999 руб.

  • Dolce & Gabbana, 23 999 руб.

  • Monnalisa, 23 999 руб.

  • Dior, 36 500 руб.

Сеть салонов «Кенгуру», Московский пр., 193, тел. 8 (965) 089 21 64, Большой пр., 17, тел. 8 (812) 232 20 0. Сайт и инстаграм.

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