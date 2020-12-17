В салонах сети «Кенгуру» заработал Новогодний (и сказочный!) базар

Не только игрушки и украшения в «Кенгуру» посвящены сказкам. Вещи для создания новогодних образов способны превратить ребенка в героя его любимой сказки. Платья, ободки для девочек и костюмы для мальчиков сочетают в себе необходимую дозу волшебности и модности. А дополнить новогодний образ можно обувью и аксессуарами от таких брендов, как Dolce & Gabbana, Gucci, Dior, David Charles, Sasha Kim, Elie Saab и многих других.