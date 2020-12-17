В салонах сети «Кенгуру» заработал Новогодний (и сказочный!) базар

В «Кенгуру» уже подготовились к Новому году — в сети салонов заработал базар, посвященный любимому празднику. На нем можно приобрести все необходимые и создающие атмосферу предметы новогоднего веселья — ели, украшения и декор для них, подарки, например, игрушки и сувениры, а также, конечно, нарядную одежду.
Не только игрушки и украшения в «Кенгуру» посвящены сказкам. Вещи для создания новогодних образов способны превратить ребенка в героя его любимой сказки. Платья, ободки для девочек и костюмы для мальчиков сочетают в себе необходимую дозу волшебности и модности. А дополнить новогодний образ можно обувью и аксессуарами от таких брендов, как Dolce & Gabbana, Gucci, Dior, David Charles, Sasha Kim, Elie Saab и многих других.
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Nikolia, 17 999 руб.
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David Charles, 12 999 руб.
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Brunello Cucinelli, 145 000 руб.
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Dolce & Gabbana, 30 000 руб.
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Sasha Kim, 24 499 руб.
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Dior, 45 000 руб.
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David Charles, 13 999 руб.
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David Charles, 31 000 руб.
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Beberlis, 9 999 руб.
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Monnalisa, 34 000 руб.
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Dolce & Gabbana, 51 000 руб.
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Dior, 51 500 руб.
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Elie Saab, 25 999 руб.
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Tartine et Chocolat, 21 499 руб.
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Dolce & Gabbana, 29 999 руб.
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Dolce & Gabbana, 23 999 руб.
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Monnalisa, 23 999 руб.
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Dior, 36 500 руб.
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