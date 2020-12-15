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Кружевные боди и будуарные накидки: Saint Laurent представили коллекцию весна-лето 2021

Главная вещь новой коллекции Saint Laurent — кружевное боди, дополненное пальто, накидкой, тренчем или пиджаком. Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло обратился и к будуарной эстетике, показав вариации прозрачных накидок, халатов и блуз, украшенных мехом, а также добавив ко многим образам колготки. Кроме этого, в коллекцию вошли велосипедки, платья, пиджаки и брюки.

Основной цвет коллекции — традиционно черный с добавлением песочного, бургунди и красного. Кроме лукбука, Saint Laurent сделали онлайновый показ, на котором модели ходили по печатным дюнам. Энтони Ваккарелло завершил шоу фразой «I wish you were here».

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