Кружевные боди и будуарные накидки: Saint Laurent представили коллекцию весна-лето 2021

Главная вещь новой коллекции Saint Laurent — кружевное боди, дополненное пальто, накидкой, тренчем или пиджаком. Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло обратился и к будуарной эстетике, показав вариации прозрачных накидок, халатов и блуз, украшенных мехом, а также добавив ко многим образам колготки. Кроме этого, в коллекцию вошли велосипедки, платья, пиджаки и брюки.