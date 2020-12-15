«Время Перемен» выпустили коллекцию футболок, посвященную локальному земледелию

Все футболки созданы в Петербурге из трикотажа российского производства. Лукбук коллекции снял петербургский фотограф Саша Чайка, в качестве моделей выступили администратор, менеджер по производству и основательница «Времени Перемен» — Маргарита Анисимова, Света Ярошевич и Марина Колбакова. За сет-дизайн съемки отвечала Света Жукова.

Футболки «Огород» доступны в магазине «Время Перемен» на острове Новая Голландия, стоимость одной — 2 290 рублей.