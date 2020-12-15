«Время Перемен» выпустили коллекцию футболок, посвященную локальному земледелию

Новая коллекция петербургской марки «Время перемен» отсылает к выращивания на собственных земельных участках овощей и ягод, а называется «Огород». В нее вошли футболки с вышивками в виде свеклы, моркови, картофеля и цикория, вдохновленные иллюстрациями из учебников по ботанике. Выглядит все натуралистично — изображения овощей сохраняют неровности, искривления своих реальных прототипов с объеденными жуками и надломленными листьями, как будто их только что собрали на огороде в Ленобласти.
Все футболки созданы в Петербурге из трикотажа российского производства. Лукбук коллекции снял петербургский фотограф Саша Чайка, в качестве моделей выступили администратор, менеджер по производству и основательница «Времени Перемен» — Маргарита Анисимова, Света Ярошевич и Марина Колбакова. За сет-дизайн съемки отвечала Света Жукова.
Футболки «Огород» доступны в магазине «Время Перемен» на острове Новая Голландия, стоимость одной — 2 290 рублей.
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