Шипы, цепи и виниловые ботинки в первой коллекции Мэтью Уильямса для Givenchy

Мэтью Уильямс представил свою дебютную работу для Givenchy — коллекцию Pre-Fall. В нее вошли тренчи, платья макси и миди, укороченные бомберы, двубортные пальто, жакеты, узкие брюки. Многие вещи, обувь, а именно шлепанцы, и аксессуары украсили шипы и заклепки, а также массивные цепи. Женские образы из коллекции дополнили виниловые ярко-красные ботинки на платформе.