В Московском универмаге открылся Новогодний базар, он посвящен космосу

В этом году главной темой традиционного Новогоднего базара в Московском универмаге стал космос. Игрушки отсылают к планетам, звездам, мистике и астрологии. Например, шар в виде Земли от голландского бренда Vondels или астронавт на стеклянной планете от дизайнеров английской марки Sass & Belle. Кроме украшений, посвященных космосу, есть еще шесть тематических коллекций. К каждой подобраны елочные игрушки таких брендов, как Goodwill, SHISHI, Sass & Belle, Komozja, Inge’s Glas, Vondels, Kaemingk.
В коллекции Royal Classic корги, алые оттенки, шотландская клетка и имбирное печенье, Velvet Classic — это бархат, перья и восточные мотивы, Secret Garden — птицы, эльфы и гномы. Также в Московском универмаге можно выбрать елку, праздничную гирлянду и венки. Среди новинок — елки с подсветкой, гирлянды на батарейках, светящиеся музыкальные карусели и рождественские ярмарки, а также декор в виде разных блюд и ингредиентов праздничного стола: икры, инжира, авокадо, стритфуда с хот-догом, попкорном и мороженым, устриц, крабов, креветок и осьминогов.
Дополняет новогоднюю атмосферу кинетическая витрина, воссоздающая солнечное затмение! А для адептов покупок онлайн — интернет-магазин Московского универмага, в котором представлены уже 900 новогодних товаров, и действует скидка 10% на первую покупку по промокоду hello1001 до 10 января 2021 года. Оффлайновый Новогодний базар будет работать до 15 января.
Московский универмаг, Московский пр., 207, зал «Подарки и декор»
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