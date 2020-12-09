В Московском универмаге открылся Новогодний базар, он посвящен космосу

В коллекции Royal Classic корги, алые оттенки, шотландская клетка и имбирное печенье, Velvet Classic — это бархат, перья и восточные мотивы, Secret Garden — птицы, эльфы и гномы. Также в Московском универмаге можно выбрать елку, праздничную гирлянду и венки. Среди новинок — елки с подсветкой, гирлянды на батарейках, светящиеся музыкальные карусели и рождественские ярмарки, а также декор в виде разных блюд и ингредиентов праздничного стола: икры, инжира, авокадо, стритфуда с хот-догом, попкорном и мороженым, устриц, крабов, креветок и осьминогов.