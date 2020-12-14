70 домашних вещей, которые подойдут для самоизоляции, для отдыха, для работы, и даже для вечеринки

Несмотря на отсутствие официального локдауна, сидеть дома нам приходится по многим причинам: осознанная самоизоляция, возможность работать вне офиса, грядущие совсем неактивные каникулы. Период треников мы уже пережили, период всепоглощающего желания наряжаться каждый день тоже и достигли баланса. Теперь время домашней одежды для отдыха, для работы и для вечеринки. Советуем выбирать по комплекту из каждой категории!
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Кардиган Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 247 000 руб.
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Брюки Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 55 650 руб.
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Платье-миди Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 15 300 руб.
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Высокие носки Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 153, 2 500 руб.
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Кардиган Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 153, 21 200 руб.
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Платье Walk of Shame, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 25 950 руб.
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HEATTECH леггинсы Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 999 руб.
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HEATTECH джемпер Uniqlo U, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 499 руб.
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Джинсы Armani Exchange, Babochka, Невский пр., 153, 8 750 руб.
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Джемпер из кашемира Khaite, Babochka, Невский пр., 153, 147 300 руб.
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леггинсы из хлопка La Perla, 7 500 руб.
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Свитшот GUESS Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Трикотажные брюки Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.
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Трикотажный кардиган Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 799 руб.
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Топ Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 799 руб.
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Брюки и свитшот Saint-Tokyo, ул. Уральская, 13, брюки — 5 800 руб, свитшот — 6 570 руб.
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Рубашка Belka, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 6 200 руб.
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Брюки из хлопка MSGM, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 13 900 руб.
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Свитер United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 799 руб.
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Платье-комбинация La Trevi, 5 999 руб.
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Боди United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 999 руб.
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Рубашка ARKET, 5 900 руб.
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Платье-толстовка ARKET, 5 900 руб.
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Свитшот с пальцами Nnedre, Nnedre, Басков переулок, 29, 3 510 руб.
На выход
Причем на выход в прямом смысле — в этих вещах можно и в «Смену» завтракать отправиться.
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Набор из 2-х фужеров для шампанского Baccarat, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 38 400 руб.
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Диффузор Decor Classic Mareminerale Culti Milano, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 15 500 руб.
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Игрушка Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 000 руб.
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Ароматическая свеча IKEA из коллекции OSYNLIG тюльпаны, бамбук, персик, «МЕГА Дыбенко», 799 руб.
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Спрей для дома TONKA
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Свеча Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 6 425 руб.
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Ароматизированная свеча Velvet Rose & Oud Jo Malone London, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 15 000 руб.
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Спрей для дома TONKA
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Набор тарелок Collection Marc Chagall Bernardaud, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 200 руб.
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Парфюмерная свеча Casablanca Lily Frederic Malle, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 8 800 руб.
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Свеча La Prouveresse Diptyque, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 9 300 руб.
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Кашемировый плед LORO PIANA, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 148 500 руб.
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Бетонная свеча Sislight
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Ароматизированная свеча Flame Moscow, 2 990 руб.
Для атмосферы
Цветов и новых кушеток мы уже напокупали, а вот свечи и ароматы для дома можно менять хоть каждый день. Чем мы, собственно, и занимаемся.
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Унисекс комплект Liberté Égalité Sexualité, «10м2», ул. Большая Посадская, 1, по записи, цена по запросу
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Костюм RATHER, 12 600 руб.
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Джемпер и брюки Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.
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Хлопковые шорты и топ Nnedre, Nnedre, Басков переулок, 29, шорты — 2 300 руб., топ — 2 300 руб.
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Пижама из хлопка Brooks Brothers, 10 050 руб.
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Брюки и свитер & Other Stories, брюки — 3 990 руб., свитер — 3 999 руб.
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Топ United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 999 руб.
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Штаны United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 999 руб.
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Свитшот United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 999 руб.
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Пижама из фланели Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.
Классический подход
Традиционный набор: рубашка (или свитшот) плюс фланеливые штаны (или шорты) еще никому не мешала. В таких и «Один дома» дома смотреть приятно, и дверь открыть, если нагрянет Тимоти Шаламе, не стыдно.
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Спортивные брюки Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 63 420 руб.
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Спортивная куртка из кашемира от Brunello Cucinelli, Babochka, Невский пр., 153, 259 700 руб.
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Леггинсы Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 400 руб.
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Худи Lanvin, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 45 650 руб.
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Джемпер оверсайз Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 999 руб.
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Брюки из флика Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 999 руб.
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Свитшот GUESS, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Брюки GUESS, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Футболка Rosch, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 5 500 руб.
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Носки Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 799 руб.
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Худе Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 399 руб.
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Брюки GUESS, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Трикотажное платье с капюшоном Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 499 руб.
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Укороченная футболка Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 999 руб.
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Футболка GUESS, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Костюм EA7 Emporio Armani, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 20 900 руб.
На спорте
Леггинсы, удобные штаны и худи никогда не перестанут возглавлять топы главных вещей для дома. Лично мы особо и не против их лидерства, тем более, когда есть такие леггинсы, как у Versace, или спортивные брюки, как у Gucci.
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Тапочки Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 140 500 руб.
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Тапочки Homies, «10м2», ул. Большая Посадская, 1, по записи
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Тапочки Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 42 150 руб.
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Угги UGG, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Тапочки из кожи Brooks Brothers, 19 650 руб.
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Шлепанцы Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 26 700 руб.
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Угги-макасины UGG, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Тапочки DOUCAL`S, 14 690 руб.
Держи ноги в тепле
И в красоте, конечно. Меховые, кожаные или максимально теплые угги — во всех прогулки до холодильника приятнее.
С легким паром
Если халаты, то только с богатой текстурой и ярким принтом. Филипп Филиппович Преображенский наших дней точно ходил бы по дому в одном из таких халатов поверх белоснежной сорочки.
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Костюм Parajumpers, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 36 000 руб.
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Костюм Chinti & Parker, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 65 000 руб.
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Свитшот Dan Maralex, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 8 499 руб.
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Брюки TWINSET, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 28 999 руб.
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Костюм Woolrich, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 44 000 руб.
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Костюм Markus Lupfer, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 65 000 руб.
Для детей
На лимонный костюм, честно говоря, сами глаз положили, но, как говорится: «Все лучшее — детям».
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Мужской свитер Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 13 450 руб.
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Мужские брюки Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 17 950 руб.
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Футболка Strellson, «Невский центр», Невский пр., 114-116, 3 190 руб.
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Поло Strellson, «Невский центр», Невский пр., 114-116, 7 990 руб.
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Штаны Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 15 990 руб.
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Свитер Strellson, «Невский центр», Невский пр., 114-116, 16 990 руб.
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Штаны Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 7 490 руб.
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Худи Tommy Hilfiger X Mercedes-Benz, Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 21 990 руб.
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Рубашка Strellson, «Невский центр», Невский пр., 114-116, 11 990 руб.
Для мужчин
Или мужчинам! Если мужской домашний гардероб состоит будет состоять из таких вещей, поживиться в нем будет чем представителям всех гендеров.
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