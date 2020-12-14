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70 домашних вещей, которые подойдут для самоизоляции, для отдыха, для работы, и даже для вечеринки

Несмотря на отсутствие официального локдауна, сидеть дома нам приходится по многим причинам: осознанная самоизоляция, возможность работать вне офиса, грядущие совсем неактивные каникулы. Период треников мы уже пережили, период всепоглощающего желания наряжаться каждый день тоже и достигли баланса. Теперь время домашней одежды для отдыха, для работы и для вечеринки. Советуем выбирать по комплекту из каждой категории!

  • Кардиган Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 247 000 руб.

  • Брюки Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 55 650 руб.

  • Платье-миди Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 15 300 руб.

  • Высокие носки Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 153, 2 500 руб.

  • Кардиган Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 153, 21 200 руб.

  • Платье Walk of Shame, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 25 950 руб.

  • HEATTECH леггинсы Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 999 руб.

  • HEATTECH джемпер Uniqlo U, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 499 руб.

  • Джинсы Armani Exchange, Babochka, Невский пр., 153, 8 750 руб.

  • Джемпер из кашемира Khaite, Babochka, Невский пр., 153, 147 300 руб.

  • леггинсы из хлопка La Perla, 7 500 руб.

  • Свитшот GUESS Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Трикотажные брюки Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.

  • Трикотажный кардиган Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 799 руб.

  • Топ Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 799 руб.

  • Брюки и свитшот Saint-Tokyo, ул. Уральская, 13, брюки — 5 800 руб, свитшот — 6 570 руб.

  • Рубашка Belka, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 6 200 руб.

  • Брюки из хлопка MSGM, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 13 900 руб.

  • Свитер United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 799 руб.

  • Платье-комбинация La Trevi, 5 999 руб.

  • Боди United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 999 руб.

  • Рубашка ARKET, 5 900 руб.

  • Платье-толстовка ARKET, 5 900 руб.

  • Свитшот с пальцами Nnedre, Nnedre, Басков переулок, 29, 3 510 руб.

На выход

Причем на выход в прямом смысле — в этих вещах можно и в «Смену» завтракать отправиться. 

  • Набор из 2-х фужеров для шампанского Baccarat, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 38 400 руб.

  • Диффузор Decor Classic Mareminerale Culti Milano, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 15 500 руб.

  • Игрушка Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 000 руб.

  • Ароматическая свеча IKEA из коллекции OSYNLIG тюльпаны, бамбук, персик, «МЕГА Дыбенко», 799 руб.

  • Спрей для дома TONKA

  • Свеча Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 6 425 руб.

  • Ароматизированная свеча Velvet Rose & Oud Jo Malone London, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 15 000 руб.

     

  • Спрей для дома TONKA

  • Набор тарелок Collection Marc Chagall Bernardaud, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 200 руб.

  • Парфюмерная свеча Casablanca Lily Frederic Malle, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 8 800 руб.

  • Свеча La Prouveresse Diptyque, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 9 300 руб.

  • Кашемировый плед LORO PIANA, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 148 500 руб.

  • Бетонная свеча Sislight

  • Ароматизированная свеча Flame Moscow, 2 990 руб.

Для атмосферы

Цветов и новых кушеток мы уже напокупали, а вот свечи и ароматы для дома можно менять хоть каждый день. Чем мы, собственно, и занимаемся. 

  • Унисекс комплект Liberté Égalité Sexualité, «10м2», ул. Большая Посадская, 1, по записи, цена по запросу

  • Костюм RATHER, 12 600 руб.

  • Джемпер и брюки Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.

  • Хлопковые шорты и топ Nnedre, Nnedre, Басков переулок, 29, шорты — 2 300 руб., топ — 2 300 руб.

  • Пижама из хлопка Brooks Brothers, 10 050 руб.

  • Брюки и свитер & Other Stories, брюки — 3 990 руб., свитер — 3 999 руб.

  • Топ United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 999 руб.

  • Штаны United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 999 руб.

  • Свитшот United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 999 руб.

  • Пижама из фланели Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.

Классический подход

Традиционный набор: рубашка (или свитшот) плюс фланеливые штаны (или шорты) еще никому не мешала. В таких и «Один дома» дома смотреть приятно, и дверь открыть, если нагрянет Тимоти Шаламе, не стыдно.

  • Спортивные брюки Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 63 420 руб.

  • Спортивная куртка из кашемира от Brunello Cucinelli, Babochka, Невский пр., 153, 259 700 руб.

  • Леггинсы Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 400 руб.

  • Худи Lanvin, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 45 650 руб.

  • Джемпер оверсайз Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 999 руб.

  • Брюки из флика Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 999 руб.

  • Свитшот GUESS, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Брюки GUESS, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Футболка Rosch, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 5 500 руб.

  • Носки Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 799 руб.

  • Худе Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 399 руб.

  • Брюки GUESS, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Трикотажное платье с капюшоном Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 499 руб.

  • Укороченная футболка Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 999 руб.

  • Футболка GUESS, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Костюм EA7 Emporio Armani, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 20 900 руб. 

На спорте

Леггинсы, удобные штаны и худи никогда не перестанут возглавлять топы главных вещей для дома. Лично мы особо и не против их лидерства, тем более, когда есть такие леггинсы, как у Versace, или спортивные брюки, как у Gucci.

  • Тапочки Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 140 500 руб.

  • Тапочки Homies, «10м2», ул. Большая Посадская, 1, по записи

  • Тапочки Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 42 150 руб. 

  • Угги UGG, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Тапочки из кожи Brooks Brothers, 19 650 руб.

  • Шлепанцы Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 26 700 руб.

  • Угги-макасины UGG, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Тапочки DOUCAL`S, 14 690 руб.

Держи ноги в тепле

И в красоте, конечно. Меховые, кожаные или максимально теплые угги — во всех прогулки до холодильника приятнее.

  • Халат из хлопка Paul Smith, 25 100 руб.

  • Халат из кашемира Etro, 73 300 руб.

С легким паром

Если халаты, то только с богатой текстурой и ярким принтом. Филипп Филиппович Преображенский наших дней точно ходил бы по дому в одном из таких халатов поверх белоснежной сорочки.

  • Костюм Parajumpers, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 36 000 руб.

  • Костюм Chinti & Parker, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 65 000 руб.

  • Свитшот Dan Maralex, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 8 499 руб. 

  • Брюки TWINSET, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 28 999 руб.

  • Костюм Woolrich, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 44 000 руб. 

  • Костюм Markus Lupfer, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 65 000 руб. 

Для детей

На лимонный костюм, честно говоря, сами глаз положили, но, как говорится: «Все лучшее — детям».

  • Мужской свитер Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 13 450 руб.

  • Мужские брюки Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а,  17 950 руб.

  • Футболка Strellson, «Невский центр», Невский пр., 114-116, 3 190 руб.

  • Поло Strellson, «Невский центр», Невский пр., 114-116, 7 990 руб.

  • Штаны Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 15 990 руб.

  • Свитер Strellson, «Невский центр», Невский пр., 114-116, 16 990 руб.

  • Штаны Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 7 490 руб.

  • Худи Tommy Hilfiger X Mercedes-Benz, Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116,  21 990 руб.

  • Рубашка Strellson, «Невский центр», Невский пр., 114-116, 11 990 руб.

Для мужчин

Или мужчинам! Если мужской домашний гардероб состоит будет состоять из таких вещей, поживиться в нем будет чем представителям всех гендеров.

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