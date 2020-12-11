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Платья с воротником-стойкой и бархатное боди: Claudie Pierlot показали, в чем встречать Новый год

Вся вечерняя коллекция Claudie Pierlot выполнена в угольно-черном цвете, исключение — джинсы с высокой талией классического оттенка, которые следует носить с бархатным боди, украшенном стразами. Платья и аксессуары дизайнеры бренда тоже дополнили металлизированными элементами: заклепками, пайетками, шипами. Смягчают агрессивное настроение воротники-стойки, силуэты с запахом, жаккардовые детали, оборки и длина макси. В общем балансируем на грани, как, впрочем, и весь 2020 год.

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