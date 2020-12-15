Золотые рубашки и платья в рождественской коллекции Sandro

Чем ближе Рождество и Новый год, тем больше хочется нарядного и блестящего. Французский бренд Sandro это понимает, поэтому в его праздничной коллекции полностью золотые платья и рубашки, а еще много цветных вещей: красные, синие, голубые, бирюзовые, фиолетовые, зеленые. Есть и платья базовых белого и черного оттенков, украшенные воланами, кружевами, с прозрачными объемными рукавами, которые отвечают как раз за нарядность. Даже к классическим челси Sandro добавили золотые детали. Празднику явно быть!