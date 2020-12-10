Блестки, пайетки и стразы: Maje выпустили вечернюю капсулу Shine with Night

Maje предлагают встречать Новый год, придерживаясь парижского рок-стиля, а значит сочетать летящие нарядные платья с обувью на грубом, толстом каблукке. Нам к такому сочетанию не привыкать, поэтому с удовольствием пользуемся рекомендациями дизайнеров бренда. Тут главное, чтобы платье было блестящим, например, черное с золотыми блестками, голубое с люрексом или коричневое со стразами и пайетками. «Shine bright like a diamond», как пела Рианна!