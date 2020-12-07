Компания Valio сделала коллекцию одежды из вторичного хлопка, переработанного полиэстера и упаковки Tetra Pak

Вся капсульная коллекция Valio выполнена из переработанных материалов: вторичного хлопка, переработанного полиэстера и упаковки Tetra Pak, а а еще ткани, созданной из остатков молочного производства. В качестве доказательства — ироничные надписи на вещах, например: «Эта футболка была молоком». Коллекция призвана поддержать запуск новой растительной и полностью перерабатываемой упаковки Plant-based для молока Valio.
В капсулу вошли худи, футболки, колоты и шоперы, в основе которых — сахарный тростник (частично из него же состоит и новая молочная упаковка компании). Valio Plant & Milk Design разрабатывали дизайнер и создатель экологичного ателье GO Ольга Глаголева, а также представители марки экологичных аксессуаров 99recycle. Коллекция соответствует принципам устойчивого развития и безотходного производства — каждая вещь пригодна для переработки.
Средства от продажи коллекции будут переданы в «РусКлиматФонд», специализирующийся на компенсации выбросов CO2.
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