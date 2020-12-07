Компания Valio сделала коллекцию одежды из вторичного хлопка, переработанного полиэстера и упаковки Tetra Pak

В капсулу вошли худи, футболки, колоты и шоперы, в основе которых — сахарный тростник (частично из него же состоит и новая молочная упаковка компании). Valio Plant & Milk Design разрабатывали дизайнер и создатель экологичного ателье GO Ольга Глаголева, а также представители марки экологичных аксессуаров 99recycle. Коллекция соответствует принципам устойчивого развития и безотходного производства — каждая вещь пригодна для переработки.

Средства от продажи коллекции будут переданы в «РусКлиматФонд», специализирующийся на компенсации выбросов CO2.