Полукруг и квадрат: Bottega Veneta показали сумки из весенне-летней коллекции 2021

В грядущем весенне-летнем сезоне креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли предлагает геометрическую форму и природные оттенки, среди которых лавандовый, миндальный и виноградный. Так хит прошлого сезона — модель Padded Cassette или Chain Cassette — теперь представлен в лавандовом цвете, а сумки Chain Pouch в миндальном и виноградном.
Кроме новых оттенков и новые формы — полукруглая сумка Round, квадратная с крупной металлической застежкой V-Buckle, а фирменный для Bottega Veneta Pouch (пельмень) обзавелся ручками и теперь его можно носить на плече. Выбирать стало еще труднее, но в одном мы уверены — каждая из новых сумок точно станет Instagram-достоянием.
Сумки из весенне-летней коллекции Bottega Veneta 2021 уже представлены в корнере Bottega Veneta на 1 этаже ДЛТ.
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