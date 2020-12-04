Полукруг и квадрат: Bottega Veneta показали сумки из весенне-летней коллекции 2021

Кроме новых оттенков и новые формы — полукруглая сумка Round, квадратная с крупной металлической застежкой V-Buckle, а фирменный для Bottega Veneta Pouch (пельмень) обзавелся ручками и теперь его можно носить на плече. Выбирать стало еще труднее, но в одном мы уверены — каждая из новых сумок точно станет Instagram-достоянием.