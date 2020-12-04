Reebok выпустили новую совместную коллекцию с Викторией Бекхэм

Несмотря на то, что капсула Reebok x Victoria Beckham предназначена для занятий фитнесом, вещи из коллекции легко можно адаптировать под повседневные образы. Одежда создана из натуральной кожи, мериноса, переработанного нейлона и японского хлопка, а основные цвета коллекции — ярко-красный, бордовый, карамельно-белый, алебастровый, классический черный с контрастирующим желтым.