Reebok выпустили новую совместную коллекцию с Викторией Бекхэм

Несмотря на то, что капсула Reebok x Victoria Beckham предназначена для занятий фитнесом, вещи из коллекции легко можно адаптировать под повседневные образы. Одежда создана из натуральной кожи, мериноса, переработанного нейлона и японского хлопка, а основные цвета коллекции — ярко-красный, бордовый, карамельно-белый, алебастровый, классический черный с контрастирующим желтым.
Коллаборация Виктории Бекхэм и спортивного бренда состоит из кроп-топов, леггинсов, свитшота с объемным воротником, худи, аксессуаров: воротников, шапок, рюкзака-трансформера, мини-сумки. А также кроссовок моделей Bolton и Dual Court: первые выполнены из премиальной черной кожи, а вдохновлены ретробаскетбольными силуэтами 80-х и 90-х, вторые представлены в цветах серебристый металлик и бежевый камень.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.