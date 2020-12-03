& Other Stories сделали коллаборацию с датским брендом Brøgger

Это первая коллаборация & Other Stories, доступная в России (на сайте и в офлайн-магазине в Москве), над ней работала дизайнер и основательница датского бренда Brøgger Джули Бреггер. Коллекция соответствует эстетике 80-х — в ней много цвета (поимущественно красного и розового), объемные гипертрофированные плечи, цветочные принты, клетка.
В коллаборацию вошли широкие брюки, двубортный оверсайз блейзер с подплечниками, топы и платья со сборками, клетчатые рубашка и мини-обка, прямой блейзер колор-блокинг, платья с объемными рукавами и аксессуары: цепи, серьги и кольца.
Коллекция Brøgger & Other Stories доступна в интернет-магазине бренда.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.