Reserved выпустили коллекцию Christmas Dinner, которая отражает реальность — домашний Новый год

Reserved создали вещи, в которых советуют собраться за новогодним домашним ужином за неимением других праздничных альтернатив. Бренд предлагает относится к одежде, как ко второй коже, поэтому основой коллекции стал халат-кимоно, который можно вообще не снимать. Бархат и атлас, из которых он состоит, отвечают за комфорт, а блеск — за нарядность.
Также в коллекцию вошли бархатные костюмы-пижамы, объемные свитера, платья-халаты в пайетках, платья-свитера с декоративными перьями, кружевные блузы. Концепцию домашнего гламура дополняют детали и аксессуары, например, акцент на плечах, драпировки и ожерелья. Цветовая палитра коллекции Christmas Dinner остоит из классических черного и белого, а также спокойных нежно-розового, бежевого и приглушенно-голубого.
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17
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