Reserved выпустили коллекцию Christmas Dinner, которая отражает реальность — домашний Новый год

Reserved создали вещи, в которых советуют собраться за новогодним домашним ужином за неимением других праздничных альтернатив. Бренд предлагает относится к одежде, как ко второй коже, поэтому основой коллекции стал халат-кимоно, который можно вообще не снимать. Бархат и атлас, из которых он состоит, отвечают за комфорт, а блеск — за нарядность.