Babochka стала зеленой: бутик сменил фирменный цвет

Традиционный приглушенный темно-синий цвет бутики Babochka сменили на ярко-зеленый — трендовый оттенок 2020 года по версии Pantone. Ребрендинг затронул как интерьер бутиков, так и их фирменную упаковку. Теперь это зеленые коробки и новые глянцевые зеленые пакеты с ручками. Для новогодних презентов — специальные праздничные коробки, а в бутике на Невском, 152 вообще заработала отдельная зона упаковки подарков. Витрины Babochka на Невском, 36 тоже стали зелеными, за их яркость отвечают и серебряные новогодние украшения.