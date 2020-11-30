10 пар редких кроссовок — новых коллабораций и релизов: советуют сникерхеды

Snow Peak x New Balance TDS Niobium Concept 1

Самый любопытный из релизов японского концептуального подразделения New Balance, Tokyo Design Studio, создан совместно с аутдор-брендом Snow Peak. «Гвоздем» второй коллаборация стала подготовленная для существования вне города модель Niobium Concept 1. Помимо нее в капсулу вошла одежда, вдохновленная облачением современных рыбаков.

Определить родовую принадлежность пары непросто: она состоит из трех частей, которые можно комбинировать в зависимости от условий. Водонепроницаемый башмачок похож на неопреновый носок для дайвинга и крепится к подошве от трейловых кроссовок NB MT801 двумя молниями. Если функционал высоких ботинок избыточен, в комплекте идут мюли: внедрив их в конструкцию, можно получить комфортные походные клоги.

Модель получила название в честь сорок первого элемента периодический таблицы химических элементов. Металл ниобий используется при изготовлении летательных аппаратов и в других наукоемких отраслях.

Первая итерация включала только практичную оливковую расцветку, но сейчас Niobium Concept 1 доступны в черном и желтом вариантах.