10 пар редких кроссовок — новых коллабораций и релизов: советуют сникерхеды

Релизы и нетленки, коллаборации со звездами и искусством, посвящение городам и проникновение мастодонтов хайкинга в фэшн-повестку — в мире кроссовок жизнь кипит. Чтобы поспеть за ней привлекли профессионалов — сникерхедов, а по совместительству авторов Telegram-каналов, которые рассказали нам, какие кроссовки подойдут для зимы (а еще какие покупать уже сейчас, чтобы носить их весной).
Екатерина Кулиничева
автор книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви» и Telegram-канала «Чей туфля спортивная»
Vans x MOMA
Vans x Simpsons Comfycush Slip-On
Reebok WONDER WOMAN STRENGTH
Три очень достойные тематические коллаборации на тему искусства, высокого и разного. Vans – вообще короли тематических коллекций, и эти два их запуска об этом лишний раз напомнили. В коллекции с музеем MOMA я бы обратила внимание на капсулы, посвященные Василию Кандинскому, Любови Поповой и Клоду Моне. В коллаборации с «Симпсонами» — на очень удачные слипоны с подошвой Comfycush. А в коллекции, посвященной Чудо-женщине (ее сделали к выходу нового фильма WW84) – на кроссовки с поп-арт принтом.
Reebok CARDI B CLUB C Instinct Red
Эти четыре модели – мой выбор из серии «Готовь сани летом, а кроссовки на теплый сезон – зимой». Покупка обуви по погоде – это важно. Но осенью или зимой часто выходят и другие интересные релизы, которые из-за погоды у нас тут носить сразу нельзя. Из-за этого они часто получают меньше внимания, чем заслуживают. А весной их уже не найдешь. Коллаборация с Cardi B – из тех, к которым стоит присмотреться. У них смешная рекламная кампания, где честность певицы на полном серьезе рифмуют с прозрачной подошвой (дорогие маркетологи, необязательно быть настолько прямолинейными), но сами кроссовки, по-моему, очень красивые. Можно купить сейчас, а носить весной.
Onitsuka Tiger HMR Peak Gore-Tex
В этом году стало очевидно, что осенние и зимние ботинки для холодных стран вроде России стали отдельным самостоятельным направлением для кроссовочных брендов. И этот тренд очень радует. Мне кажется, Onitsuka Tiger HMR Peak Gore-Tex – один из самых красивых релизов года: хороший пропорции, модернистская простота и никаких лишних деталей. Только цена, я бы сказала, покусывается.
Puma KYRON CSM
Еще одна пара похожего типа – из коллаборации со студентами Central Saint Martins College of Art and Design, знаменитого лондонского учебного заведения. Не думаю, что она подойдет для холодной зимы. Но как мы убедились в прошлом году, зимы у нас теперь бывают разные, и лучше иметь несколько пар на разную погоду. Оранжевые детали и надписи в кавычках успели, конечно, немного надоесть, но этой паре я готова простить эти общие места.
Команда Please
авторы Telegram-канала Please
Cлякоть и гололед вновь делят между собой европейскую часть России. В такой обстановке мысли о новых кроссовках могут показаться чужеродными, но мы все же попробуем определить 5 лучших пар на эту зиму. Время покажет, будет она снежной и сухой или нам придется покорять растекшиеся по городу озера — варианты найдутся под каждый случай.
Snow Peak x New Balance TDS Niobium Concept 1
Самый любопытный из релизов японского концептуального подразделения New Balance, Tokyo Design Studio, создан совместно с аутдор-брендом Snow Peak. «Гвоздем» второй коллаборация стала подготовленная для существования вне города модель Niobium Concept 1. Помимо нее в капсулу вошла одежда, вдохновленная облачением современных рыбаков.
Определить родовую принадлежность пары непросто: она состоит из трех частей, которые можно комбинировать в зависимости от условий. Водонепроницаемый башмачок похож на неопреновый носок для дайвинга и крепится к подошве от трейловых кроссовок NB MT801 двумя молниями. Если функционал высоких ботинок избыточен, в комплекте идут мюли: внедрив их в конструкцию, можно получить комфортные походные клоги.
Модель получила название в честь сорок первого элемента периодический таблицы химических элементов. Металл ниобий используется при изготовлении летательных аппаратов и в других наукоемких отраслях.
Первая итерация включала только практичную оливковую расцветку, но сейчас Niobium Concept 1 доступны в черном и желтом вариантах.
Converse x Tyler The Creator Golf le Fleur Gianno OX
Новый этап кооперации рэпера Tyler, The Creator с Converse сфокусирован на разработанном артистом силуэте Gianno, который представили в ноябре 2019-го. Образ гипертрофированных кроссовок навеян обувью 90-х. Бренд декларирует воплощенную в них эстетику BMX-субкультуры Калифорнии, к которой принадлежал Тайлер. Нам скорее кажется, что скейтбордическая стилистика к ним существенно ближе. Не обошлось без нынешних модных условностей — например, массивной подошвы, характерной для трекинговых ботинок.
В отличие от более сложных ранних версий, в которых совмещались кожаные, замшевые и сеточные элементы разных цветов, тут предпочтение отдали монохромному исполнению полностью замшевого верха. Лавандовый и насыщенный зеленый оттенки способны сконцентрировать внимание окружающих на себе и придать паре статус statement item в традиционно мрачных зимних луках горожан. Природные цвета вряд ли были подобраны случайно — символом совместной линейки Golf le Fleur пока остается цветок.
ROA x Brain Dead Neal
Всевозможные виды активного отдыха захватили фэшн-повестку всерьез и надолго, как это сделала уличная одежда несколько лет назад. Признанный лидер хайкинговой обуви ROA извлекают из этого огромную выгоду и становятся таким же узнаваемыми, как спортивные гиганты «большой тройки»: Nike, adidas и PUMA.
Лучшего полигона для испытания подошвы Vibram, чем наш климат, придумать сложно. Подметка из филона с переменным успехом справляется с льдом, но и ожидать идеального сцепления от обуви без шипов странно. Нам больше импонируют низкие модели производителя — проще сочетать с брюками и выглядят они изящнее. Силуэт Neal может выручить в суровые вьюжные дни, когда остальные пары из шкафа не внушают уверенность, что по дороге на работу вы сохраните вертикальное положение тела и не вымокнете.
Хотя верх глубокого синего цвета выполнен из сетки, беспокоиться вряд ли стоит: тепло удержит дополнительная подкладка (розового цвета), а высокая мидсоль вкупе с прорезиненными поверхностями на мыске и пятке защитят от влаги, если не покорять в них сугробы высотой по пояс.
Nike Air Max 90 «Москва»
«Эти слова о тебе, Москва!». Эпиграф из песни Муслима Магомаева можно отнести к тисненым на кроссовках существительным «Город» и «Скорость». Самый громкий локальный релиз последних лет салютует не только российской столице, но и тридцатому юбилею силуэта Air Max 90.
Во многом пара обыгрывает архитектуру: монохромное серое исполнение символизирует ландшафт и колористику спальных районов Москвы. В зоне люверсов заметны хромированные элементы, похожие на железный шифер или другой кровельный материал. Похожую концепцию имели Nike Plattenbau Dunk, выпущенные тремя годами ранее, но посвященные напрямую панельному домостроительству Берлина.
Небольшие яркие акценты отсылают к оригинальным расцветкам «90-х» Air Max — «Infrared» и «Laser Blue». Второе дно в шкатулке смыслов связывает красный и синий с рейв-культурой 1990-х годов: цвета неона, декоративной подсветки, лазеров и прочих прелестей клубной жизни, которые сформировали параллельную, ночную, реальность, где серого цвета существенно меньше.
Примечательно, что каждый ретейлер, у которого можно найти пару, оформил накладной элемент коробки по-своему.
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 SE
Если в холодный период ваша жизнь протекает в режиме «автомобиль — работа/подъезд/ресторан/спортзал» и утилитарностью можно пренебречь, рекомендуем triple black версию Air Zoom Spiridon Cage 2 SE. Перезапуск представленной в 2003 году модели провели с помощью двух резонансных коллабораций со Stüssy. Вторая из них получилась особо примечательной: на силуэт нанесли «паутину» из пластика — решение от редкой модели Nike Air Kukini. Но этот гибрид пользовался меньшей популярностью, чем оригинальные Spiridon Cage 2, разработанные совместно с калифорнийским брендом.
Новое прочтение модели заслуживает внимания прежде всего с дизайнерской точки зрения. В необычной двухсекционной подошве применяется технология Zoom Air, построенная на амортизирующих волокнах и сжатом воздухе. Задний сегмент мидсоли покрыт «решеткой», благодаря которой в названии присутствует слово «cage». На замшевую основу будто «приварены» кожаные перфорированные элементы, словно защитные элементы, но это не мешает кроссовкам выглядеть легкими.
Премиальные материалы далеко не всегда идут на пользу спортивным моделям, но в этом случае глянцевая кожа и очень нежная — даже по картинке заметно — замша смотрятся гармонично и вопросов не вызывают. Пар, которые теряют шарм из-за черного исполнения, исключительно много, но и тут предмет нашего разговора выступает исключением — в данной расцветке кроссовки выглядят если не лучше, то сопоставимо с бежевым вариантом.
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