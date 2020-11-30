Dr. Martens сделали коллаборацию с рок-группой Black Sabbath

В этом году не только Dr. Martens отмечают свой юбилей, но и металлисты Black Sabbath празднуют 50 лет со дня выхода своего дебютного одноименного альбома. Первая совместная коллекция музыкантов и обувного бренда вдохновлена культовыми изображениями альбомов группы: Black Sabbath и Paranoid.