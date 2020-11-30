Dr. Martens сделали коллаборацию с рок-группой Black Sabbath

В этом году не только Dr. Martens отмечают свой юбилей, но и металлисты Black Sabbath празднуют 50 лет со дня выхода своего дебютного одноименного альбома. Первая совместная коллекция музыкантов и обувного бренда вдохновлена культовыми изображениями альбомов группы: Black Sabbath и Paranoid.
Силуэт 1460 Sabbath украшен рисунками из альбома Black Sabbath с фиолетовыми люверсами и плетеными шнурками со значком изображающем «Генри» — знакового летающего дьявола или ангела, который с годами стал синонимом Sabbath. На задник модели — тисненная надпись Black Sabbath.
Коллекция Dr. Martens х Black Sabbath представлена в магазине Dr. Martens в ТК «Галерея». Покупатели могут выиграть виниловый проигрыватель Audio-Technica AT-LP120X или одну из 5 пластинок Black Sabbath: нужно оставить свои контактные данные на кассе магазина. Розыгрыш проходит с со 2 по 13 декабря, итоги будут подведены 14 декабря.
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