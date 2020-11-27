Российская марка Vsemayki сделала коллаборацию с MARVEL

За лекала, дизайн, технологии отвечали специалисты российской марки, а за общую эстетику — команда компании Disney в России и СНГ. Коллекция сочетает в себе классические визуальные традиции мирового бренда и эксперимент: леггинсы, с принтом в виде сцен из классического комикса про «Мстителей» толстовки с глитчевыми изображениями Железного человека и Халка и бомберы с традиционным логотипом бренда.