Российская марка Vsemayki сделала коллаборацию с MARVEL

Российский бренд и интернет-магазин Vsemayki показал коллаборацию с MARVEL. В нее вошли мужские и женские футболки, бомберы, толстовки, брюки и леггинсы. Вдохновлена она, конечно, эстетикой MARVEL и персонажами вселенной: Тором, Халком, Капитаном Америка, Железным человеком, Человеком-пауком и антогонистом Таносом.
За лекала, дизайн, технологии отвечали специалисты российской марки, а за общую эстетику — команда компании Disney в России и СНГ. Коллекция сочетает в себе классические визуальные традиции мирового бренда и эксперимент: леггинсы, с принтом в виде сцен из классического комикса про «Мстителей» толстовки с глитчевыми изображениями Железного человека и Халка и бомберы с традиционным логотипом бренда.
Это особая коллекция для Vsemayki. Одежда отшивается на производстве компании, но для коллаборации с MARVEL компания разработала особые лекала, подобрала новые ткани и фурнитуру, внедрила новые технологические процессы на предприятии. Так для мужской футболки сочетают несколько типов нанесения, для женской — освоили вышивку пайетками. Все вещи создаются под заказ, что делает коллекцию эко-френдли.
Интернет-магазин Vsemayki
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