Покупка недели: шапка-ушанка Dries Van Noten для надвигающихся холодов

Дрис Ван Нотен не согласен с утверждением полководца Суворова, что голову надо держать в холоде, а ноги в тепле. Наш любимый бельгиец советует этой зимой и голову держать в тепле — носить классическую шапку-ушанку в русском стиле. Если бы Суворов ее увидел и примерил, то точно не был бы так категоричен.