Покупка недели: шапка-ушанка Dries Van Noten для надвигающихся холодов

Дрис Ван Нотен не согласен с утверждением полководца Суворова, что голову надо держать в холоде, а ноги в тепле. Наш любимый бельгиец советует этой зимой и голову держать в тепле — носить классическую шапку-ушанку в русском стиле. Если бы Суворов ее увидел и примерил, то точно не был бы так категоричен.
Шапка-ушанка Dries Van Noten из коллекции осень-зима 20/21 сшита из длинноворсового мягкого экомеха. Широкие наушники шапки можно закрепить ремешками с кнопками как под подбородком, так и на затылке. Дрис Ван Нотен уверен: аксессуар может стать частью самых неожиданных модных образов, поэтому предлагает сочетать ее и с вещами с леопардовым принтом, и с брюками из металлизированного текстила, и со строгим пальто.
Усилить русскость образа можно благодаря расшитой накидке с бахромой из аналогичной женской коллекции Dries Van Noten (94 800 рублей). А сама шапка-ушанка для надвигающихся холодов обойдется в 45 300 рублей.
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