18+
  • Мода
  • Вещи

Платья с блеском, топы с вышивкой и двуцветные рубашки: OLA OLA показали новогоднюю коллекцию

Отмечать наступление 2021 года дизайнер OLA OLA Ольга Гинзбург советует в черном или оранжевом переливающемся платье, двуцветной рубашке, белом платье с рукавами, украшенными принтом, а также топе с вышивкой. Праздничная коллекция марки перекликается с ее же осенней коллекцией, вдохновленной Шотландией. Например, вышивка на новом топе отсылает к вышивке, напоминающей ту, что украшает традиционные килты, на рубашках и пальто FW2020.

Лукбук коллекции NEW YEAR 2021 показывает, как в новогоднем образе можно сочетать новые вещи OLA OLA с их ранними аксессуарами. Так топы дополнены эмбассироваными ремнями-басками все из той же шотландской линии. Праздничные платья, наоборот, максимально самостоятельны за счет цвета и ткани.

OLA OLA, ул. Восстания, 1

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты