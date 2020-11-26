Платья с блеском, топы с вышивкой и двуцветные рубашки: OLA OLA показали новогоднюю коллекцию

Отмечать наступление 2021 года дизайнер OLA OLA Ольга Гинзбург советует в черном или оранжевом переливающемся платье, двуцветной рубашке, белом платье с рукавами, украшенными принтом, а также топе с вышивкой. Праздничная коллекция марки перекликается с ее же осенней коллекцией, вдохновленной Шотландией. Например, вышивка на новом топе отсылает к вышивке, напоминающей ту, что украшает традиционные килты, на рубашках и пальто FW2020.
Лукбук коллекции NEW YEAR 2021 показывает, как в новогоднем образе можно сочетать новые вещи OLA OLA с их ранними аксессуарами. Так топы дополнены эмбассироваными ремнями-басками все из той же шотландской линии. Праздничные платья, наоборот, максимально самостоятельны за счет цвета и ткани.
OLA OLA, ул. Восстания, 1
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