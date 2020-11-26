Платья с блеском, топы с вышивкой и двуцветные рубашки: OLA OLA показали новогоднюю коллекцию

Отмечать наступление 2021 года дизайнер OLA OLA Ольга Гинзбург советует в черном или оранжевом переливающемся платье, двуцветной рубашке, белом платье с рукавами, украшенными принтом, а также топе с вышивкой. Праздничная коллекция марки перекликается с ее же осенней коллекцией, вдохновленной Шотландией. Например, вышивка на новом топе отсылает к вышивке, напоминающей ту, что украшает традиционные килты, на рубашках и пальто FW2020.