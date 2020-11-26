Black Friday: что и с какими скидками предлагают универмаги, локальные марки, ювелирные и спортивные бренды

Можно долго говорить об этичности акции, но также долго можно сидеть в интернетах-магазинах и смотреть, что же «Черная пятница» нам предлагает. И то, и другое мы сделали за вас, так что сегодня рекомендуем познакомиться с результатами наших исследований относительно размеров скидок и брендов, принимающих участие в Black Friday.
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Шерстяной кардиган Alexander McQueen, 170 500 руб.
ДЛТ
В ДЛТ свои правила Black Friday — завтра (и сегодня) действует акция 20% на вторую вещь в чеке и 30% на третью вещь. Предложение актуально при покупке а одном департаменте. Объясняем, как это: например, можно купить женское пальто Dolce & Gabbana, сапоги Gianvito Rossi и кардиган Alexander McQueen — все на 3 этаже, или мужское пальто Jacquemus, толстовку Palm Angels и ботинки Givenchy — все на 2 этаже. В интернет-магазине скидка распространяется на вещи в пределах одного заказа.
Также в ДЛТ действует осеннее предложение — скидка до 20% на избранный ассортимент. Плащ с флористическим принтом Dries Van Noten, комбинезон из шерсти Alexandre Vauthier или минималистичное платье с открытой спиной Off-White уже ждут.
ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
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Платье-блейзер Alexander Wang, 22 440 руб.
Au Pont Rouge
В универмаге «Черная пятница» уже стартовала и продлится по 1 декабря. Коллекции этого сезона — минус 30%, поэтому новинки от Alexander Wang, Marc Jacobs, Zadig&Voltaire эту акцию точно не переживут — разойдутся по гардеробам самых активных. На коллекции прошлых сезонов скидки достигают 80%, советуем присмотреться к трикотажу SUNSPEL, вещам от Barbara Bui, Isabel Marant, Tibi, Theory. Локальные марки, представленные в Au Pont Rouge, тоже участвуют в акции: так 404 Not Found предлагает скидку в 30%, Cocoshnik — в 10%, Risalto — в 15% на ароматы для дома.
Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
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Стеганый двубортный пиджак Emporio Armani, 48 950 руб.
Babochka
Black Friday в Babochka тоже уже идет, акция будет актуальна в интернет-магазине до воскресенья, 29 ноября. Она распространяется на такие бренды, как Emporio Armani, Armani Exchange и EA7, которые можно купить со скидкой до 50%. Кроме этого, до 6 декабря можно получить скидку 20% на второй товар и 30% на третий товар в чеке по промокоду BF2030.
Babochka, Невский пр., 153
Outlet Village Пулково
Торговый центр бьет скидочные рекорды — в дни «Черной пятницы» скидки в Outlet Village Пулково достигнут 80%, а также будут действовать специальные предложения от брендов. Начнется все завтра и продлится до воскресенья. Среди участников распродажи: TISSOT, DIM, Tommy Hilfiger, Wolford, Samsonite, Calvin Klein и другие бренды.
Outlet Village Пулково, Пулковское шоссе, 60
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Пальто JW Anderson, 7 999 руб.
UNIQLO
А UNIQLO дает скидку на свои знаковые вещи: легкие пуховики, джинсы с технологией HEATTECH, трикотажные джемперы, Например, базовую водолазку можно купить за 999 рублей. Скидки действуют как в офлайновых магазинах, так и в интернет-магазине бренда. С наступлением завтрашнего дня, актуальными станут финальные скидки, которые продержится до воскресенья. Следим и ставим таймер.
Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А
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Джемпер base, 16 800 руб.
House of Leo
Петербургский бренд дизайнера Леонида Алексеева начал свою Black Friday заранее, поэтому советуем поторопиться и до завтрашнего дня успеть купить вещи коллекции base. Например, джемпер из шерсти с вышивкой шерстяной ниткой, худи с логотипом бренда, белую футболку без рукавов или (и) черные базовые брюки со скидкой 30%.
Интернет-магазин House of Leo
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Набор «Звезда Инстаграма», 499 руб.
St.Friday Socks
Марка устраивает распродажу всего один раз в год (прям как сады цветут в песне Анны Герман) — во время «Черной пятницы». В этом году скидки достигают 80%, причем они уже актуальны и продержатся до 29 ноября. А распространяются, в том числе, и на совместные коллекции бренда с российскими музеями: Эрмитажем (и его котами), Третьяковкой, Русским музеем, и музыкантами, например, группой «Мумий Тролль». Еще St.Friday Socks предлагает наборы дизайнерских носков от 3 до 12 пар по 999 рублей (максимальная скидка 80%), а также устраивает распродажу нижнего белья, сумок, перчаток и других аксессуаров.
Интернет-магазин St.Friday Socks
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Платьt Nymphea, 855 $
My 812
Пальто, тренчи, шелковые рубашки, платья-комбинации и брюки: Black Fridaу у петербургской марки My 812 распространяется на все, кроме вещей из новой коллекции. Скидки доходят до 50% — чем не аргумент в пользу покупки, скажем, платья Nymphea.
My 812, Каменноостровский пр., 54
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Жакет Denver, 17 160 руб.
OSOME 2 SOME
У OSOME 2 SOME были замечены скидки даже на вещи из последней коллекции марки. Например, цена на укороченный жакет из облегченной пальтовой ткани с объемными рукавами благодаря акции уменьшилась на 10 000. Также скидки до 60% распространяются на пальто, тренчи, платья, юбки и брюки.
OSOME 2 SOME, ул. Фурштатская, 10
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Юбка-гофре, 6 930 руб.
LaTrika
Еще одна петербургская марка сейчас предлагает скидку на конкретную вещь, а именно — на юбку-гофре в черном цвете и оттенке кэмел. Кроме того, есть еще дополнительный сэйл, который распространяется на бомберы, брюки, жакеты и платья. И все это как в офлайн, так и в онлайн-магазине.
LaTrika, ул. Пестеля 13-15
Boggi Milano
В Black Friday итальянского бренда участвуют и аксессуары, и одежда, и обувь, среди них свитеры, кардаганы, пуховики, ботинки, кеды, ремни. Так, например, пуховик бренда в период акции обойдется в 59 000, а ремень в 3 850.
Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а
DAFNA
В магазине, где представлены локальные ювелирные марки, акция пройдет с 27 по 29 ноября. Скидки достигнут 15%, все зависит от количества купленных украшений: одно — 5%, два — 10%, три — 15%. Еще нужно подписаться на Instagram проекта, в директе запросить индивидуальный промокода, предъявить его в офлайновом магазине или онлайн. Что приятно — «Черная пятница» проходит и во флагманском бутике DAFNA, и во всех его корнерах.
DAFNA, Кронверкская 12, Loft Modul, Невский 74-76, «МЕГА Парнас», «Scandinavian»
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Длинный золотистый браслет Lisa Smith, 3 900 руб.
Poison Drop
У Poison Drop «Черная пятница» стартует, как и положено, в пятницу. С завтрашнего дня и до воскресенья будут действовать скидки от 10 до 70% при онлайн-покупке (а бонусом еще и бесплатная доставка) и скидки до 50% в офлайновом магазине. Акция распространяется как на зарубежные бренды: Marni, Isabel Maran, Gem Kingdom, так и на российские: Avgvst, BNGL, Fjord, а также на те, что представлены только в Poison Drop: Lisa Smith, Aqua, Herald Percy.
Poison Drop, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
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Колье-цепь «Градиент» 7 990 руб. (цена без скидки)
MIRSTORES и Beaded Breakfast
У марки вязаных вещей MIRSTORES и марки украшений из бисера Beaded Breakfast одна Black Friday на двоих. Акция будет проходить в интернет-магазине, для того, чтобы принять в ней участие, надо ввести промокод black2020. Он актуален для обеих марок, распространяется на свитеры ручной вязки с фактурными рисунками, костюмы из натуральной шерсти, колье, серьги и кольца из бисера. Скидки достигают 20%.
Интернет-магазин MIRSTORES
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PUMA Enzo Knit, 2 895 руб.
PUMA
Еще одни скидочные рекордсмены — PUMA — бренд предлагает скидку в 80% и добавляет еще 5% за оплату онлайн. В акции Black Friday участвуют женские, мужские, детские одежда, обувь и аксессуары — от спортивного бра, до рюкзака и бутсов. Даже если спорт пока не ваша история и шорты для фитнеса для вас неактуальны, можно найти вещи для обычной жизни, например, кроссовки Enzo Knit.
PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Утепленные Vans Sk8-Hi MTE, 6 713 руб.
Vans
В интернет-магазине бренда «Черная пятница» продлится до 30 ноября, а скидуи на избранные модели доходят до 50%. Мы советуем присмотреться к утепленным версиям, например, кедам Sk8-Hi MTE, 66 Supply UltraRange EXO HI MTE темно-зеленого цвета, 66 Supply UltraRange EXO HI MTE темно-красного цвета. Вместо 10 000 сейчас их можно купить за 6-7 000 рублей.
Интернет-магазин Vans
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Reebok Club C 85, 4 899 руб.
Reebok
Спортивный бренд ввел скидки в офлайн и онлайн-магазинах как на свою новую коллекцию, так и на аутлет. На кроссовки, куртки, толстовки, брюки Reebok — минус 30%, а на вещи из аутлета и вовсе 50%. Среди культовых моделей с пометкой Black Friday кроссовки моделей Club C 85, InstaPump Fury OG, Stride GTX IV, Classic Leather и не только. Выбрать есть из чего.
Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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New Balance 574 Essential Pack, 5 990 руб.
New Balance
Пусть мы сами и не скниверхэды, но вдруг кто-то из вас ждал «Черной пятницы», чтобы пополнить или обновить свою коллекцию. В New Balance скидки до 50% на десятки мужских, женских и детских моделей, в том числе, на классические: 574 Essential Pack, 576 made in UK, 373 Suede и другие.
Интернет-магазин New Balance
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Кольцо Tartan, 14 100 руб.
TOUS
Испанский ювелирный дом предлагает скидки до 40% офлайн и онлайн, в том числе, на свои бестселлеры, например, подвеску-цветок, браслеты со знаковым для TOUS медвежонком. Кроме символов бренда, можно купить массивные и тонкие кольца, ожерелья, серьги. Наш фаворит — большое кольцо Tartan из розового вермеля с перламутром.
TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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