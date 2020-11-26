Black Friday: что и с какими скидками предлагают универмаги, локальные марки, ювелирные и спортивные бренды

ДЛТ

В ДЛТ свои правила Black Friday — завтра (и сегодня) действует акция 20% на вторую вещь в чеке и 30% на третью вещь. Предложение актуально при покупке а одном департаменте. Объясняем, как это: например, можно купить женское пальто Dolce & Gabbana, сапоги Gianvito Rossi и кардиган Alexander McQueen — все на 3 этаже, или мужское пальто Jacquemus, толстовку Palm Angels и ботинки Givenchy — все на 2 этаже. В интернет-магазине скидка распространяется на вещи в пределах одного заказа.

Также в ДЛТ действует осеннее предложение — скидка до 20% на избранный ассортимент. Плащ с флористическим принтом Dries Van Noten, комбинезон из шерсти Alexandre Vauthier или минималистичное платье с открытой спиной Off-White уже ждут.

ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23