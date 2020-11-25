45 актуальных кардиганов, которые оценит и ваша бабушка, и Карди Би

Если ваша бабушка хоть немного похожа на фэшн-икону Айрис Апфель, она придет в восторг. Кроме нее кардиганы носили полярно разные Коко Шанель и Курт Кобейн (любовь к кардиганам, наверное, единственное, что их объединяет). Наша подборка тоже способна угодить всем: и минималистам, и металлистам, и хип-хопершам.
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Marni, Babochka, Невский пр., 153, 199 200 руб.
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Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 126 500 руб.
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Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 15 900 руб.
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Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 153, 13 900 руб.
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N21, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 86 450 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 999 руб.
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M Missoni, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 7 240 руб.
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Victoria Beckham, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 76 050 руб.
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Мужской кардиган Amiri, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 53 700 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 599 руб.
Для радикалов
Модных, конечно же. Яркие цвета, микс фактур, тканей и оттенков, пайетки, швы наружу, дополнительные элементы — можно даже все сразу!Думаем, пара кардиганов приглянулись бы и самой Айрис Апфель.
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Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 178 300 руб.
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Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 87 900 руб.
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Maje, Большой пр., 57/1, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73
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Мужской кардиган, Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 500 руб.
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Sandro, Большой пр., 57/1, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73
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Мужской кардиган Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 153 000 руб.
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Maje, Большой пр., 57/1, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73
Для студентов колледжа
И адептов стиля преппи. Так и видим эти кардиганы на учениках Оксфорда или героях каноничной версии сериала «Сплетница». Наши фавориты — кардиганы Gucci авторства сегодняшнего именинника Алессандро Микеле.
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Totême, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 63 050 руб.
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Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 108 850 руб.
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OUI, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 18 900 руб.
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Polo Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 600 руб.
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Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 26 850 руб.
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Sunspel, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 3 820 руб.
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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 112 000 руб.
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Liu Jo, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 22 900 руб.
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Balmain, Babochka, Невский пр., 153, 117 000 руб.
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Alanui, Babochka, Невский пр., 153, 149 940 руб.
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Sunspel, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 4 980 руб.
Для любителей подлиннее
Удлиненные варианты не потеряют актуальность до марта — уютные, теплые, приятные — УТП (уникальное торговое предложение) на ближайшие полгода.
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 699 руб.
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OUI, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 15 500 руб.
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BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 20 500 руб.
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Ganni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 950 руб.
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17
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Мужской кардиган Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 999 руб.
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OUI, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 12 500 руб.
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Simone Rocha, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 6 100 руб.
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Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Мужской кардиган Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116
Для почитателей классики
В таких хоть на работу, хоть на природу, хоть на концерт классической музыки.
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Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 8 900 руб.
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Khaite, Babochka, Невский пр., 153, 137 600 руб.
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Sandro, Большой пр., 57/1, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 9 599 руб.
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Мужской кардиган Isabel Benenato, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 300 руб.
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Rochas, Babochka, Невский пр., 153, 59 600 руб.
Для непростых
Каждый из этих кардиганов обладает интересной деталью, будь то вырез, лента, рукава, резная текстура, воротник или специально созданные несовершенства.
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