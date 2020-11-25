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45 актуальных кардиганов, которые оценит и ваша бабушка, и Карди Би

Если ваша бабушка хоть немного похожа на фэшн-икону Айрис Апфель, она придет в восторг. Кроме нее кардиганы носили полярно разные Коко Шанель и Курт Кобейн (любовь к кардиганам, наверное, единственное, что их объединяет). Наша подборка тоже способна угодить всем: и минималистам, и металлистам, и хип-хопершам.

  • Marni, Babochka, Невский пр., 153, 199 200 руб.

  • Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 126 500 руб.

  • Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 15 900 руб.

  • Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 153, 13 900 руб.

  • N21, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 86 450 руб.

  • United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 999 руб.

  • M Missoni, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 7 240 руб.

  • Victoria Beckham, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 76 050 руб. 

  • Мужской кардиган Amiri, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 53 700 руб.

  • United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 599 руб.

Для радикалов

Модных, конечно же. Яркие цвета, микс фактур, тканей и оттенков, пайетки, швы наружу, дополнительные элементы — можно даже все сразу!Думаем, пара кардиганов приглянулись бы и самой Айрис Апфель.

  • Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 178 300 руб.

  • Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 87 900 руб.

  • Maje, Большой пр., 57/1, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73

  • Мужской кардиган, Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 500 руб.

  • Sandro, Большой пр., 57/1, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73

  • Мужской кардиган Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 153 000 руб.

  • Maje, Большой пр., 57/1, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73

Для студентов колледжа

И адептов стиля преппи. Так и видим эти кардиганы на учениках Оксфорда или героях каноничной версии сериала «Сплетница». Наши фавориты — кардиганы Gucci авторства сегодняшнего именинника Алессандро Микеле. 

  • Totême, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 63 050 руб. 

  • Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 108 850 руб. 

  • OUI, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 18 900 руб.

  • Polo Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 600 руб.

  • Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 26 850 руб.

  • Sunspel, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 3 820 руб.

  • Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 112 000 руб.

  • Liu Jo, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 22 900 руб.

  • Balmain, Babochka, Невский пр., 153, 117 000 руб.

  • Alanui, Babochka, Невский пр., 153, 149 940 руб.

  • Sunspel, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 4 980 руб.

Для любителей подлиннее 

Удлиненные варианты не потеряют актуальность до марта — уютные, теплые, приятные — УТП (уникальное торговое предложение) на ближайшие полгода.

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 699 руб. 

  • OUI, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 15 500 руб.

  • BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 20 500 руб.

  • Ganni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 950 руб.

  • Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17

  • Мужской кардиган Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 999 руб.

  • OUI, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 12 500 руб.

  • Simone Rocha, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 6 100 руб.

  • Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Мужской кардиган Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116

Для почитателей классики

В таких хоть на работу, хоть на природу, хоть на концерт классической музыки. 

  • Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 8 900 руб.

  • Khaite, Babochka, Невский пр., 153, 137 600 руб.

  • Sandro, Большой пр., 57/1, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73

  • United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 9 599 руб.

  • Мужской кардиган Isabel Benenato, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 300 руб.

  • Rochas, Babochka, Невский пр., 153, 59 600 руб.

Для непростых

Каждый из этих кардиганов обладает интересной деталью, будь то вырез, лента, рукава, резная текстура, воротник или специально созданные несовершенства. 

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