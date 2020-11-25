45 актуальных кардиганов, которые оценит и ваша бабушка, и Карди Би

Если ваша бабушка хоть немного похожа на фэшн-икону Айрис Апфель, она придет в восторг. Кроме нее кардиганы носили полярно разные Коко Шанель и Курт Кобейн (любовь к кардиганам, наверное, единственное, что их объединяет). Наша подборка тоже способна угодить всем: и минималистам, и металлистам, и хип-хопершам.