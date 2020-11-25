UNIQLO выпустили первую праздничную коллекцию вместе с JW Anderson

Новая коллаборация брендов объединяет традиционный британский дизайн и технологию HEATTECH, а вдохновлена она пригородом Лондона, куда по мнению JW Anderson можно сбежать на праздники от шума и суеты (но не нам, мы бежим в Ленинградскую область). Визуально коллекция отсылает к дизайну винтажных британских аксессуаров.
В коллаборацию вошли женские, мужские и детские шапки, шарфы, перчатки, носки с классическим орнаментом аргайл и вязкой, напоминающей соты. Почти все модели цветные, выполненны в стиле колор-блок. В основе аксессуаров меланжевая пряжа и технология HEATTECH. Напомним, что сотрудничество UNIQLO и JW Anderson началось в 2017 году, однако эта совместная коллекция стала первой праздничной.
Коллаборация UNIQLO х JW Anderson представлена в ТК «Галерея», Лиговский пр., 30а.
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