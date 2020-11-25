UNIQLO выпустили первую праздничную коллекцию вместе с JW Anderson

Новая коллаборация брендов объединяет традиционный британский дизайн и технологию HEATTECH, а вдохновлена она пригородом Лондона, куда по мнению JW Anderson можно сбежать на праздники от шума и суеты (но не нам, мы бежим в Ленинградскую область). Визуально коллекция отсылает к дизайну винтажных британских аксессуаров.