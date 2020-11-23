Пальто в эстетике 80-х с объемными плечами и воротником в осенне-зимней коллекции Geox

Geox показали свою новую высокотехнологичную коллекцию, которая посвящена современным женщинам. В нее вошли вещи для поздней осени, например, пальто из мягкой шерсти средней длины с трендовыми, слегка преувеличенными плечами и приспущенным рукавом, как в 80-е, ярко-терракотового цвета. Пальто дополнены объемным воротником и контрастной подкладкой с леопардовым принтом.
Все вещи из коллекции Geox осень-зима 2020/21 универсальны, поэтому подходят как для городских образов, так и для тех, в которых можно отправиться на природу. Одежда создана из мягких материалов и с применением инновационных технологий. Пальто Geox обойдется в 22 990 рублей.
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