Пальто в эстетике 80-х с объемными плечами и воротником в осенне-зимней коллекции Geox

Все вещи из коллекции Geox осень-зима 2020/21 универсальны, поэтому подходят как для городских образов, так и для тех, в которых можно отправиться на природу. Одежда создана из мягких материалов и с применением инновационных технологий. Пальто Geox обойдется в 22 990 рублей.