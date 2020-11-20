70 (что? да!) пуховиков для этой зимы: от элегантных до спортивных

Оценили метель за окном и в социальных сетях? Мы — да, поэтому бросились в срочном порядке собирать пуховики на ближайшие несколько месяцев. Поиски закончились удачей по всем фронтам — были обнаружены и вариации длинных пуховиков, и коротких, и напоминающих пальто, и спортивных, и экологичных. В общем, теперь нам будет не просто тепло, а еще теплее.
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Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 208 000 руб.
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Nanushka из эксклюзивной капсулы для ДЛТ, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 55 350 руб.
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Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 146 500 руб.
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Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А
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Diego M, Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 76 500 руб.
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ZNY Basic, 7900 руб.
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Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 120 000 руб.
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Arctic Explorer, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 900 руб.
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Diego M, Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 38 500 руб.
Короткие нюдовых оттенков
Такие пуховики подойдут не только для повседневных выходов, но и для зимней свадьбы — уж больно цвета красивые! Высокий или рубашечный воротник, с капюшоном или без, свободный или приталенный силуэт.
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Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 77 600 руб.
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Vatnique из коллаборации с творческой группой «Курил что», «10м2», ул. Большая Посадская, 1, по записи, 30 000 руб.
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Set, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 26 900 руб.
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ARKET, заказ онлайн, 19 900 руб.
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404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 37 900 руб.
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Marc Jacobs, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 79 900 руб.
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Parajumpers, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 61 900 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 14 999 руб.
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Wood Wood, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 39 900 руб.
Короткие ярких оттенков
В продолжении истории — варианты с активными принтами, желтого, розового, бирюзового, черного цветов. Последний, правда, ярким не назовешь, но базовый пуховик еще никому не помешал. А в красочных моделях не потеряетесь на катке в Новой Голландии.
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Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 14 900 руб.
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Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А
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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 232 500 руб.
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Moncler, Babochka, Невский пр., 153, 122 200 руб.
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SHU, Литейный пр., 61, 17 990 руб.
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Medea Maris, шоу-рум «Суббота», Большая Конюшенная ул., 1
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Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116
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Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 25 600 руб.
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Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 5 499 руб.
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ARKET, заказ онлайн, 21 900 руб.
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Diego M, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 72 900 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 17 999 руб.
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Laplandia, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 35 900 руб.
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Bulmer, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 31 500 руб.
Длинные
Трудно себе представить зиму в России без длинного пуховика. Мы предлагаем только проверенные варианты, в которых точно будет не только красиво, но тепло. Длина миди или макси зависит от всего образно мы в восторге от пуховиков в пол.
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Maje, Большой пр., 57/1
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Khrisjoy, Babochka, Невский пр., 153, 92 650 руб.
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OSOME 2 SOME, ул. Фурштатская, 10, 35 400 руб.
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Givenchy, Babochka, Невский пр., 153, 218 000 руб.
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 5 499 руб.
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Diego M, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 72 900 руб.
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17
Альтернатива пальто
По себе знаем — расставаться с сезоном пальто больно и тяжело. На этот случай есть элегантные пуховики, некоторые из которых по силуэту вторят вообще двубортным жакетам.
Необычные
Если вдруг запрет на массовые мероприятия отменят, и замаячит перспектива рейва на улице, вы знаете, что на него надеть. Хайпбисты одобрят.
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'Rishi, ул. Белоостровская, 22, вход по записи, 34 860 руб.
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United Colors of Benetton из коллекции Eco Recycle, Невский пр., 56, 7 999 руб.
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Urbantiger, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 11 599 руб.
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Urbantiger, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 8 479 руб.
Эко и техно
Тут уже рейв не при чем. Речь об экологичных и технологичных пуховиках: одни созданы из переработанных материалов или остатков тканей, другие — не промокнут даже если окунуть их в Карповку.
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PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Denim x Alexander Wang, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 63 500 руб.
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PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116
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Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116
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Forward
Спортивные
Готовь экипировку для зимних пробежек и долгих прогулок пусть не летом, но поздней осенью точно.
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Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 109 500 руб.
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Stone Island, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 300 руб.
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Uniqlo из коллекции +J, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 14 999 руб.
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Gosha Rubchinskiy, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 69 930 руб.
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1017 Alyx 9SM, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 94 950 руб.
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SHU, Литейный пр., 61, 17 990 руб.
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Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 193 500 руб.
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Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 285 500 руб.
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Moncler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 136 100 руб.
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Neil Barrett, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 249 000 руб.
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Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116
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Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116
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Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116
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Forward
Мужские
Во-первых, гулять безопаснее в паре, во-вторых, многие мужские пуховики интегрируют в свой гардероб и круто стилизуют женщины. Можно попробовать создать аутфит с любым из этих красавцев. Тут у нас и классика, и новинки вроде коллаборации UNIQLO с Жиль Сандер.
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