70 (что? да!) пуховиков для этой зимы: от элегантных до спортивных

Оценили метель за окном и в социальных сетях? Мы — да, поэтому бросились в срочном порядке собирать пуховики на ближайшие несколько месяцев. Поиски закончились удачей по всем фронтам — были обнаружены и вариации длинных пуховиков, и коротких, и напоминающих пальто, и спортивных, и экологичных. В общем, теперь нам будет не просто тепло, а еще теплее.