Посмотрите новогодний лукбук USHATÁVA, который воспроизводит хоум-пати

Чтобы как-то сгладить осадок от 2020 года, USHATÁVA сделали съемку и свою новогоднюю коллекцию максимально праздничной, игривой и легкой. Она отсылает к театральной эстетике, а именно к пачкам артистов балета, боди, накидкам, трико и корсетам. Однако главные вещь капсулы — агендерные брючные костюмы. Также в коллекцию вошли мини-платья, боди, перчатки, юбки-пачки и трико из сетки, юбки макси с высокими разрезами, корсеты, платья в бельевом стиле и накидки.
Лукбук представляет собой фантазию на тему домашней новогодней вечеринки (других и не предвидится). Модели позируют возле камина, болтают на кухне, валяются на кровати и готовятся к празднованию в ванной. Продажи капсулы марки уже стартовали онлайн, а завтра вещи можно будет купить уже офлайн.
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