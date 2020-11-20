Посмотрите новогодний лукбук USHATÁVA, который воспроизводит хоум-пати

Чтобы как-то сгладить осадок от 2020 года, USHATÁVA сделали съемку и свою новогоднюю коллекцию максимально праздничной, игривой и легкой. Она отсылает к театральной эстетике, а именно к пачкам артистов балета, боди, накидкам, трико и корсетам. Однако главные вещь капсулы — агендерные брючные костюмы. Также в коллекцию вошли мини-платья, боди, перчатки, юбки-пачки и трико из сетки, юбки макси с высокими разрезами, корсеты, платья в бельевом стиле и накидки.