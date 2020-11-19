Международные выставки моды и текстиля Pitti Immagine перенесены с января на февраль

По новому расписанию выставки Pitti Immagine пройдут с 21 по 23 февраля 2021 года во Флоренции. Причина переноса связана с указом премьер-министра Италии о том, что международные торговые ярмарки следует остановить до 3 декабря. К тому же, многие дизайнеры-участники не успевают подготовить свои коллекции.
-
Pitti Immagine Uomo 2018
Pitti Immagine — это международная выставка моды и текстиля , которая ежегодно собирает участников (представителей мировой моды, дизайнеров и покупателей) из Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, России, США и Франции. Pitti Immagine делится на выставку мужской моды Pitti Uomo, выставку женской моды Pitti_W Woman, выставку коллекций для детей до 14 лет Pitti Bimbo, выставку трикотажа и пряжи Pitti Filati. Грядущие мероприятия переносились уже несколько раз из-за пандемии коронавируса.
Фото: artribune.com
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.