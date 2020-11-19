Международные выставки моды и текстиля Pitti Immagine перенесены с января на февраль

По новому расписанию выставки Pitti Immagine пройдут с 21 по 23 февраля 2021 года во Флоренции. Причина переноса связана с указом премьер-министра Италии о том, что международные торговые ярмарки следует остановить до 3 декабря. К тому же, многие дизайнеры-участники не успевают подготовить свои коллекции.