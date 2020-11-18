Из чего состоит совместная коллекция Bvlgari и Ambush?

Коллекция Bvlgari х Ambush состоит из сумок-минодьер в форме сердца, поясных сумок, клатчей, кожаных браслетов и кардхолдеров. Все ксессуары представлены в нескольких цветах: классических черном и белом, неоновых розовом, зеленом и бирюзовом.