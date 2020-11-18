В ДЛТ появится сервис по персонализации обуви от Gianvito Rossi

Сервис Made-to-order даст возможность заказать персонализированную пару обуви бренда Gianvito Rossi. На выбор — 15 моделей, среди которых ботильоны на шпильке и более устойчивом толстом каблуке, сапоги с острым носком, ботинки на шнуровке и челси с эластичными текстильными вставками, брутальные сапоги до колена, ботфорты из кожи на тонкой шпильке, а также 35 цветов и 5 вариантов кожи.
Возможная цветовая палитра — от бежевого и карамельного до неонового лазурного и нежно-розового, а варианты материала для персонализированной обуви включают кожу наппа, вителло, замшу, калф и питона. Сервис Made-to-order будет работать с 23 до 30 ноября, время реализации заказа — около трех месяцев, включая доставку индивидуальной пары обуви из Италии.
Сервис Made-to-order, с 23 ноября, в корнере Gianvito Rossi на 3 этаже ДЛТ.
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