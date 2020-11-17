Dior сделали коллаборацию с художником Пьетро Руффо

В капсулу вошла одежда для дома: футболки, шорты, свободные свитеры, брюки, халаты, и пижамы. На этот раз креативный директор Dior Мария Грация Кьюри работала вместе с итальянским современным художником Пьетро Руффо. Он создал принты в виде характерных для его творчества зодиакальных созвездий, которые украсили вещи коллекции.