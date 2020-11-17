Пальто из 90-х, кюлоты и костюмы: у Reserved вышла коллекция Premium Sustainable

Новая коллекция польского бренда состоит из легкого пальто, вдохновленного 90-ми, костюмов с узкими и широкими брюками, платьев, трикотажных костюмов, жакетов, рубашек, свитеров и водолазок. Кроме базовых вещей, в Premium Sustainable вошли и трендовые, например, кюлоты (они возвращаются, да), черно-белое клетчатое пальто, кардиганы и стеганная куртка. Среди аксессуаров ботильоны на шнуровке и поясные сумки.