Пальто из 90-х, кюлоты и костюмы: у Reserved вышла коллекция Premium Sustainable

Новая коллекция польского бренда состоит из легкого пальто, вдохновленного 90-ми, костюмов с узкими и широкими брюками, платьев, трикотажных костюмов, жакетов, рубашек, свитеров и водолазок. Кроме базовых вещей, в Premium Sustainable вошли и трендовые, например, кюлоты (они возвращаются, да), черно-белое клетчатое пальто, кардиганы и стеганная куртка. Среди аксессуаров ботильоны на шнуровке и поясные сумки.
Коллекция создана из эко-материалов премиум-класса в соответствии с принципами устойчивого развития. Это органический (или переработанный) хлопок, переработанный полиэстер, прочные, биоразлагаемые ткани, экологический заменитель вискозы, материалы, произведенные из эвкалипта, бука или ели, древесной целлюлозы и теплой шерсти. Premium Sustainable выполнена в спокойных цветах: белом и бежевом, разных вариантах серого и черном.
Коллекция Reserved Premium Sustainable представлена в ТЦ «Галерея», а также на сайте бренда.
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